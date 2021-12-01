Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут международные события и макростатистика:

- Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов США Джанет Йеллен в Нижней палате Конгресса США (18:00 МСК);

- Производственные индексы деловой активности. В США выходит статистика по заявкам на ипотечные кредиты, отчёт ADP по занятости (16:15 МСК) и еженедельная статистика по товарным запасам углеводородов (18:30 МСК);

- В России выйдет недельный ИПЦ (19:00 МСК);

- Продолжатся конференции министров иностранных дел стран НАТО и ВТО.

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