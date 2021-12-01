Доходность ОФЗ срочностью 7-15 лет может вырасти на 3-7 б.п. в среду - ПСБ

Доходность ОФЗ срочностью 7-15 лет может вырасти на 3-7 б.п. на торгах в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Доходность UST-10 в среду утром растет на 2 б.п., отыгрывая комментарии Дж. Пауэлла о возможном более быстром сворачивании программы выкупа активов для сдерживания инфляции. Учитывая ужесточение риторики ФРС, а также давление на рынок в связи с размещением длинных ОФЗ, доходность ОФЗ срочностью 7-15 лет может вырасти на 3-7 б.п. на торгах в среду", - указывает эксперт в комментарии банка.

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