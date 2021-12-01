Совершать масштабные покупки на рынке акций РФ в настоящее время не стоит - "Алор Брокер"

Совершать масштабные покупки акций на российском фондовом рынке в настоящее время не стоит, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Американские фьючерсы подрастают утром на 0,8%, в плюсе торгуются промышленные и драгоценные металлы, растет стоимость нефти. Так что откроемся мы в среду ростом по наиболее ликвидным бумагам, но снижением индекса Мосбиржи, который будет отыгрывать вечернее падение основных бумаг во вторник, - отмечает эксперт. - Пока масштабные покупки делать не рекомендуем и советуем использовать спекулятивную тактику торгов. В числе лидеров роста в среду обещает быть "Норникель" из-за роста цен на его продукцию более чем на 2%. Судя по характеру торгов в последние два дня, масштабные распродажи российских акций нерезидентами завершились, так что еще можно попробовать прикупить с целью на вечер Сбербанк и "Газпром".

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