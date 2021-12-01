Утренние прогнозы: вероятен рост цен ликвидных бумаг

В среду возможно позитивное начало торгов наиболее ликвидными акциями на российском фондовом рынке, считают аналитики.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением в пределах 0,3-1%, в диапазоне 3905-3930 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3890, 3870 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3940, 3950 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он вполне способен продолжить подъем в район 3940-3950 пунктов".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно позитивное начало торгов наиболее ликвидных российских акций на сложившемся к утру в среду внешнем фоне".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Улучшение внешнего фона и отскок цен на энергоносители окажут в среду поддержку российскому рынку, что приведет к тяготению индекса Мосбиржи к уровню 3950 пунктов".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка акций РФ ростом на 1,25%".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы подрастают утром на 0,8%, в плюсе торгуются промышленные и драгоценные металлы, растет стоимость нефти. Так что откроемся мы в среду ростом по наиболее ликвидным бумагам, но снижением индекса Мосбиржи, который будет отыгрывать вечернее падение основных бумаг во вторник. Пока масштабные покупки делать не рекомендуем и советуем использовать спекулятивную тактику торгов".