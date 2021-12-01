Индекс Мосбиржи откроет торги среды, скорее всего, в плюсе - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду, скорее всего, на положительной территории, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением в пределах 0,3-1%, в диапазоне 3905-3930 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3890, 3870 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3940, 3950 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он вполне способен продолжить подъем в район 3940-3950 пунктов", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Среди большого количества иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость для локального рынка акций, по его мнению, будут носить еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18:30 МСК).

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