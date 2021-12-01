Целью текущего укрепления рубля может быть район 73 руб./$1 - "Алор Брокер"

Целью укрепления российской валюты в текущий момент может быть район 73 руб./$1, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российская валюта в среду утром немного укрепляется. Основным драйвером роста "россиянина" является ослабление позиций доллара на мировом валютном рынке, но драйвер этот не очень сильный и устойчивый. В любой момент в игру могут вступить политические риски, которые приведут к очередной волне девальвации. Пока же целью снижения пары доллар/рубль является район 73 руб./$1. Для пробития этой сильной поддержки нужны очень весомые драйверы", - пишет Антонов в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.