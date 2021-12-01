Волатильность нефти может остаться повышенной до конца текущей недели - BCS Express

Волатильность на нефтяном рынке может остаться повышенной до конца текущей недели, сообщается в комментарии BCS Express.

"Котировки нефти марки Brent в среду частично отыгрывают потери и восстанавливаются в район $71 за баррель. До конца недели волатильность инструмента может быть повышенной. Фокус внимания будет оставаться на риторике членов ОПЕК+, собирающихся утвердить производственную политику на январь. В среду пройдет непубличное заседание технического комитета, по итогам которого эксперты организации вынесут свои рекомендации для встречи в четверг", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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