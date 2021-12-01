Вероятно позитивное начало торгов наиболее ликвидных российских акций в среду - BCS Express

Вероятно позитивное начало торгов наиболее ликвидных российских акций на сложившемся к утру в среду внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи уровни около 3760-3780 пунктов остаются ближайшей сильной зоной технической поддержки. Спуск в эту область при прочих равных можно рассматривать в качестве повода для наращивания позиций. Среднесрочный потенциал для отскока - область 3970-4035 пунктов", - отмечает аналитик компании.

Также Карпунин обращает внимание, что на среду назначено заседание технического комитета ОПЕК+, Минфин проведет аукционы ОФЗ выпусков 26237 и 26240, "ТМК" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 года, пройдет второй день инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"

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