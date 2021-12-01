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01 декабря 2021 года 09:56

Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут подрасти благодаря улучшению внешней конъюнктуры

Москва. 1 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка подрасти благодаря наметившемуся улучшению ситуации на рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги во вторник резким снижением. Давление на рынок в первую очередь оказали опасения по поводу нового штамма коронавируса. Некоторые аналитики полагают, что серьезного экономического спада, как в прошлом году, удастся избежать, поскольку в этот раз больше людей вакцинированы от COVID-19. Но в то же время новый штамм может привести к тому, что возвращение на допандемийные уровни экономической активности будет отложено, особенно в таких секторах, как туризм и услуги.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил, что распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" несет в себе риски для обеих частей мандата ЦБ, поскольку может, с одной стороны, усугубить проблему инфляции, а с другой - ограничить занятость. "Возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 и появление штамма "омикрон" несут в себе понижательные риски для занятости и экономической активности, создавая при этом дополнительную неопределенность в отношении инфляции, - говорится в тексте заявления Пауэлла, подготовленном для его выступления в банковском комитете Сената. - Рост опасений, связанных с новым штаммом, сократит желание людей работать в очном формате, и это замедлит восстановление рынка труда и усугубит проблемы в цепочках поставок". Заявление Пауэлла было воспринято трейдерами как сигнал того, что повышение базовой процентной ставки Федрезервом может быть отодвинуто на более дальний срок, чем ожидалось ранее.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре упал до 109,5 пункта сравнению с пересмотренными 111,6 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальный показатель за последние девять месяцев. Аналитики в среднем ожидали снижения до 111 пунктов с объявленного ранее октябрьского уровня в 113,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 110 пунктов.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду в основном демонстрируют позитивную динамику на фоне нервных торгов, вызванных опасениями относительно распространения нового штамма COVID-19. Первые случаи "омикрон" подтверждены в Бразилии. Таким образом Бразилия стала 20-й страной в мире, сообщившей об обнаружении нового штамма коронавируса. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,36%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК увеличился на 0,06%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:43 МСК прибавил 2,2%. И лишь австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,3%.

Экономика Австралии в III квартале снизилась на 1,9% относительно предыдущих трех месяцев. Это первое сокращение ВВП со II квартала 2020 года. При этом аналитики в среднем ожидали более значительного падения - на 2,7%. Для сравнения: во II квартале текущего года ВВП вырос на 0,7%. ВВП Австралии в III квартале вырос на 3,9% относительно аналогичного периода прошлого года. Согласно пересмотренным данным, во II квартале подъем составлял 9,5%, а не 9,6%, как было объявлено ранее.

В свою очередь цены на нефть повышаются в ходе торгов в среду после падения по итогам предыдущих торгов. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК составила $71,6 за баррель, что на 3,42% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 5,4% - до $69,23 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $68,29 за баррель, что на 3,19% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов во вторник стоимость этих контрактов упала на 5,4% и составила $66,18 за баррель.

В центре внимания трейдеров на этой неделе очередное заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться необходимость принятия мер в ответ на появление "омикрона". Некоторые эксперты не исключают того, что ОПЕК+ может принять решение о приостановке наращивания добычи. Тем временем данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 747 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли за неделю на 1 млн баррелей. Эксперты ждут официальных данных Минэнерго США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts в среднем ожидают падения запасов на 2,7 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,7 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 15,209 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,988 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 ноября снизился всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,28 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 724,5 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,42%), "Россельхозбанк-20" (+0,3%) и "Мегафон БО-001Р-03" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "ТМК БО-07" (-0,92%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,64%) и "Газпром БО-23" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-23 с офертой через 4,25 года объемом 5 млрд рублей на уровне 9,95% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте 10,33% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 30 ноября. Техразмещение запланировано на 3 декабря. В предыдущий раз с премаркетингом эмитент выходил на долговой рынок в конце июня - начале июля. Тогда АФК "Система" разместила выпуск 10-летних облигаций с 5-летней офертой серии 001P-21 объемом 15 млрд рублей по ставке на уровне 8,4% годовых. В сентябре АФК "Система" полностью разместила выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-22 с 5-летней офертой объемом 15 млрд по ставке квартального купона 8,2% годовых. Сбор заявок на данный выпуск прошел за один час без премаркетинга.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 5-6-го купонов облигаций серии БО-001Р-05 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,5% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 10 декабря 2019 года, ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,65% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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