Основные индексы рынка акций США завершили торги вторника резким снижением

Фондовые индексы США закрылись снижением во вторник. Фондовые индексы государств АТР в среду в основном демонстрируют позитивную динамику. Цены на нефть повышаются в ходе торгов в среду.

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги во вторник резким снижением.

Давление на рынок в первую очередь оказали опасения по поводу нового штамма коронавируса.

Некоторые аналитики полагают, что серьезного экономического спада, как в прошлом году, удастся избежать, поскольку в этот раз больше людей вакцинированы от COVID-19. Но в то же время новый штамм может привести к тому, что возвращение на допандемийные уровни экономической активности будет отложено, особенно в таких секторах, как туризм и услуги, сообщает MarketWatch.

Между тем председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл предупредил, что распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" несет в себе риски для обеих частей мандата ЦБ, поскольку может, с одной стороны, усугубить проблему инфляции, а с другой - ограничить занятость.

"Возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 и появление штамма "омикрон" несут в себе понижательные риски для занятости и экономической активности, создавая при этом дополнительную неопределенность в отношении инфляции, - говорится в тексте заявления Пауэлла, подготовленном для его выступления в банковском комитете Сената. - Рост опасений, связанных с новым штаммом, сократит желание людей работать в очном формате, и это замедлит восстановление рынка труда и усугубит проблемы в цепочках поставок".

Заявление Пауэлла было воспринято трейдерами как сигнал того, что повышение базовой процентной ставки Федрезервом может быть отодвинуто на более дальний срок, чем ожидалось ранее, отмечает Bloomberg.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в ноябре упал до 109,5 пункта сравнению с пересмотренными 111,6 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Это минимальный показатель за последние девять месяцев.

Аналитики в среднем ожидали снижения до 111 пунктов с объявленного ранее октябрьского уровня в 113,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 110 пунктов.

Акции Regeneron Pharmaceuticals (SPB: REGN) Inc. подешевели на 2,7%. Фармкомпания сообщила, что ее "коктейль" из антител для лечения коронавируса может иметь меньшую эффективность против нового штамма.

Бумаги Moderna Inc. (SPB: MRNA) опустились на 4,4%. Глава фармкомпании Стефан Бансель также сказал, что существующие вакцины от COVID-19, вероятно, будут менее эффективны против выявленного штамма, чем от остальных.

В интервью газете Financial Times Бансель заявил, что фармацевтическим компаниям придется модифицировать вакцины, и потребуются месяцы на то, чтобы вакцины против нового штамма появились в широком доступе.

Котировки акций компаний, связанных с сектором туризма, снизились после роста днем ранее. Цена бумаг Expedia Group (SPB: EXPE) Inc. уменьшился на 3,3%, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - на 3,5%, American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. - на 0,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник опустился на 652,22 пункта (1,86%) и составил 34483,72 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 88,27 пункта (1,90%) - до 4567 пунктов

Nasdaq Composite потерял 245,14 пункта (1,55%) и составил 15537,69 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду в основном демонстрируют позитивную динамику на фоне нервных торгов, вызванных опасениями относительно распространения нового штамма COVID-19.

Первые случаи "омикрон" подтверждены в Бразилии. Таким образом Бразилия стала 20-й страной в мире, сообщившей об обнаружении нового штамма коронавируса.

Администрация США для предотвращения распространения "омикрон" на территории страны готовит более строгие требования к тестированию для всех въезжающих, включая американцев, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как заявил трейдер ActivTrades Андерсон Алвес, азиатские рынки нервничают после падения американских фондовых индексов и комментариев генерального директора фармацевтической компании Moderna о том, что существующие вакцины COVID-19 могут быть менее эффективными против "омикрона". "Трейдеры будут изучать появляющуюся информацию относительно нового штамма и его влияния на уже существующие вакцины", - полагает он.

"Любая информация будет вызывать повышенную волатильность", - считает главный стратег Invesco по глобальным рынкам Кристина Хупер. По ее мнению, инвесторы будут оставаться осторожными до того момента, пока "не узнают больше" о новом штамме, сообщает MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:46 МСК увеличился на 0,7%.

Лидерами повышения котировок выступают акции Oji Holdings Corp. (+4,6%), Daikin Industries Ltd. (+4,5%) и Fanuc Corp. (+4,2%). Также растет стоимость производителя потребительской электроники Sony (+0,4%), финансовой группы Mitsubishi UFJ (+1,5%), автомобильной Toyota Motor (+2,4%).

Между тем сильно подешевели бумаги CyberAgent Inc. (-3,4%), Mitsubishi Motors Corp. (-2,7%), M3 Inc. (-2,3%), SoftBank Group (-1,9%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК вырос на 0,06%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге подорожали акции производителя электрооборудования Techtronic Industries Co. (+3,9%), нефтяной China Petroleum & Chemical Corp. (+3,2%), интернет-компании Meituan (+3%), а также представителей финансовой отрасли China Merchants Bank Co. (+2,4%) и Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (+2,2%).

Помимо этого поднимается стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. (+2,1%), производителя бытовой электроники Xiaomi Corp. (+2%), выпускающей спортивные товары Anta Sports Products Ltd. (+1,9%).

При этом снижаются котировки акций операторов казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (-3,9%) и Sands China Ltd. (-3,6%), пивоваренной компании Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-3%), а также автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd. (-1,1%) и BYD Co. (-1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:43 МСК увеличился на 2,2%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. подскочила на 4,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 3,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,3%.

Экономика Австралии в третьем квартале снизилась на 1,9% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют данные Австралийского бюро статистики. Это первое сокращение ВВП со второго квартала 2020 года.

При этом аналитики в среднем ожидали более значительного падения - на 2,7%, сообщает Trading Economics. Для сравнения, во втором квартале текущего года ВВП вырос на 0,7%.

ВВП Австралии в третьем квартале вырос на 3,9% относительно аналогичного периода прошлого года. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале подъем составлял 9,5%, а не 9,6%, как было объявлено ранее.

Между тем акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подорожали на 1,4% и 2,4% соответственно, еще одного представителя данной отрасли Fortescue Metals Group Ltd. - на 1,5%.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в среду после падения по итогам предыдущих торгов.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 МСК составляет $71,18 за баррель, что на $1,95 (2,82%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $3,77 (5,4%) - до $66,18 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,92 за баррель, что на $1,74 (2,63%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $1,8 (2,6%) и составила $69,95 за баррель.

В центре внимания трейдеров на этой неделе очередное заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться необходимость принятия мер в ответ на появление "омикрона". Некоторые эксперты не исключают того, что ОПЕК+ может принять решение о приостановке наращивания добычи.

Тем временем данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 747 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на прошлой неделе на 1 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Эксперты ждут официальных данных Минэнерго США, которые будут опубликованы позднее в среду.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts в среднем ожидают падения запасов на 2,7 млн баррелей.