Рубль в среду утром стабилен к доллару и евро в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 1 декабря. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в среду незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых триггеров к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,01-74,15 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,04 руб./$1 (-2,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 83,8625 руб./EUR1 (-3,75 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,06 коп. к уровню закрытия 30 ноября, до 78,46 рубля.

Доллар при этом оказался на 85,26 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 96,09 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов 1 декабря в ожидании новых стимулов. Прежде всего, инвесторы продолжают анализировать риски распространения нового штамма коронавируса, получившего название "омикрон". В то же время, стабилизации курса нацвалюты способствовала и коррекция цен на нефть вверх, после падения накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $70,92 за баррель, что на 2,44% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $67,67 за баррель, что на 2,25% выше цены на закрытие рынка 30 ноября.

Основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,75%, китайский CSI300 теряет 0,09%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,73%.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в минусе на фоне заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" несет в себе риски для обеих частей мандата ЦБ, поскольку может, с одной стороны, усугубить проблему инфляции, а с другой - ограничить занятость.

Для рынков заявление Пауэлла стало сигналом того, что повышение базовой процентной ставки Федрезервом может быть отодвинуто на более дальний срок, чем ожидалось ранее, отмечает Bloomberg.