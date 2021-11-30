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30 ноября 2021 года 15:30

Рубль днем перешел к повышению к доллару и продолжает дешеветь к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 30 ноября. Доллар развернулся вниз и слегка понижается, евро продолжает укрепляться на "Московской бирже" во вторник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и в условиях опережающего снижения в паре с евро.

Курс доллара США составил 74,59 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 0,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,65 руб./EUR1, подорожав на 46,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 20,4 копейки - до 79,12 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 декабря на 8,92 копейки, до 74,8926 руб./$1, и уменьшил курс евро на 34,14 копейки, до 84,8234 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и продолжает дешеветь к евро на дневных торгах, так как участники торгов отыгрывают падение доллара к большинству мировых валют на глобальном рынке. Трейдеры оценивают заявление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" несет в себе риски для обеих частей мандата ЦБ, поскольку может, с одной стороны, усугубить проблему инфляции, а с другой - ограничить занятость.

Для рынков заявление Пауэлла стало сигналом того, что повышение базовой процентной ставки Федрезервом может быть отодвинуто на более дальний срок, чем ожидалось ранее, отмечает Bloomberg.

"Возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 и появление штамма "омикрон" несут в себе понижательные риски для занятости и экономической активности, создавая при этом дополнительную неопределенность в отношении инфляции, - в частности, говорится в тексте заявления Пауэлла, подготовленном для его выступления в банковском комитете Сената. - Рост опасений, связанных с новым штаммом, сократит желание людей работать в очном формате, и это замедлит восстановление рынка труда и усугубит проблемы в цепочках поставок".

Пауэлл выступит в банковском комитете американского Сената во вторник вместе с министром финансов США Джанет Йеллен, которая намерена вновь заявить о необходимости как можно более быстрого решения проблемы лимита госдолга США.

Кроме того, инвесторы продолжают анализировать риски распространения нового штамма коронавирусной инфекции, получившего название "омикрон".

Новый штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" выявили почти в 20 странах и регионах, количество новых случаев продолжает расти, сообщают во вторник американский телеканал CNN и другие западные СМИ.

За последние 24 часа первые случаи заражения "омикроном" были зафиксированы в Испании, Австрии, Японии и на острове Реюньон, который является заморским регионом Франции. Ранее случаи заболевания новым штаммом уже были выявлены в Австралии, Бельгии, Ботсване, Канаде, Чехии, Дании, Германии, Китае (в Гонконге), Израиле, Италии, Нидерландах, Португалии, ЮАР, Швеции и Великобритании (в Англии и Шотландии).

Ранее ВОЗ выпустила доклад, в котором сообщалось, что из-за мутаций, которые могут сделать "омикрон" более заразным штаммом, вероятность того, что он быстро распространится по всему миру, крайне высока. Глобальный риск, связанный с новым штаммом, также был оценен в ВОЗ как крайне высокий.

"Омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Пессимизма игрокам добавляют заявления главы Moderna (NASDAQ:MRNA) Inc. Стефана Банселя о том, что существующие вакцины от COVID-19, вероятно, будут менее эффективны против выявленного штамма, чем от остальных. В интервью газете Financial Times Бансель заявил, что фармацевтическим компаниям придется модифицировать вакцины, и потребуются месяцы на то, чтобы вакцины против нового штамма появились в широком доступе.

Банк России беспокоит информация о появлении нового штамма коронавируса - "омикрона", но пока оценить, как это повлияет на экономическую ситуацию, сложно, между тем заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

Она также сообщила, что ЦБ РФ не видит необходимости в приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила из-за недавнего ослабления рубля.

"Рубль, действительно, бывает подвержен колебаниям, и динамика курса, волатильность курса - только один из факторов, которые мы рассматриваем, когда оцениваем риски финансовой стабильности. Сейчас нет никакой необходимости прекращать или приостанавливать покупки", - отметила глава ЦБ.

Ранее сообщалось, что в период с 9 ноября по 6 декабря плановый совокупный объем покупки валюты для Минфина составит 518,2 млрд рублей, ежедневный - 25,9 млрд рублей.

Нефть дешевеет вместе с другими рискованными активами, включая фьючерсы на фондовые индексы США, на растущих опасениях в отношении возможных последствий нового штамма COVID-19 "омикрон" для мировой экономики.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник уменьшилась на 3,21% - до $71,08 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 2,76%, до $68,02 за баррель.

"Пока сохраняется повышенная неопределенность вокруг темы с новым вирусом, рубль будет подвержен понижательным рискам, несмотря на локальную слабость доллара. Новый обвал нефти способен вернуть котировки пары за пределы уровня 75 руб. Однако до конца сессии этого может и не произойти, если в ходе предстоящего выступления глава ФРС Пауэлл надавит на доллар комментариями о рисках для экономики со стороны омикрона. Это автоматически будет означать, что регулятор готов пойти на попятную и не ускорять темпы сворачивания стимулов в сложившихся обстоятельствах", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"На рынке вновь наблюдается снижение спроса на рисковые активы, что сказывается и на рубле. Помимо этого, рубль потерял поддержку налогового периода после уплаты налога на прибыль накануне. Давление на него оказывает и сильное снижение нефтяных цен. На этом фоне курс пары "доллар-рубль" может вновь превысить уровень в 75 руб./$1, в целом для курса диапазон в 74-76 руб./$1 остается актуальным", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России во вторник, 30 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 860 млрд рублей (при лимите 1 трлн 860 млрд рублей и спросе 1 трлн 881,5 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 23 ноября, банки разместили 1 трлн 240 млрд рублей (при лимите 1 трлн 240 млрд рублей и спросе 1 трлн 318,9 млрд рублей) также в среднем по ставке 7,46% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно выросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,78% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 1 б.п. - до 7,65% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 7 б.п. - до 8,15% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 15 б.п. - до 8,93% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 14 б.п. - до 9,05% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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