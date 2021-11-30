"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для "префов" Транснефти

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для привилегированных акций "Транснефти" с прогнозной ценой 192058 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 35% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"На наш взгляд, отчётность "Транснефти" за третий квартал 2021 года по МСФО выглядит нейтрально. Компания продолжает восстанавливаться от кризиса вместе с объёмом добычи нефти в РФ. Отметим, что квартальная динамика результатов была под временным давлением снижения маржинальности перепродажи нефти. При этом потенциально интересным моментом может стать получение компанией 64164 (около 4,1% всех "префов") собственных привилегированных акций в рамках частичного распределения имущества при погашении инвестиционных паёв ЗПИФ "Газпромбанк - Финансовый", - пишет эксперт Сергей Кауфман.

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