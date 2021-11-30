Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Газпрома

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома", сообщается в обзоре.

"Представленная отчетность за 3К21 должна оказать поддержку котировкам акций "Газпрома" в краткосрочной перспективе. Вклад 3К21 в дивиденды за год составит 11,9 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне ~3,5% (за 9М21 соответствующие показатели составят 29,7 руб./акцию и почти 9%), позволяя ориентироваться, по нашим оценкам, на дивиденд за 2021г в размере ~45 руб. на акцию. Последний квартал года должен дать наиболее весомую прибавку к дивиденду на акцию благодаря факторам как цены, так и объема. По акциям "Газпрома" мы сохраняем рейтинг "покупать", - отмечают аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

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