Вероятно дальнейшее снижение котировок нефти - Saxo Bank

Вероятно дальнейшее снижение котировок нефти, полагают эксперты Saxo Bank.

"Котировки нефти в начале европейской сессии резко повернули вниз, так как настроение рынку испортили коронавирусные тревоги. Глава компании Moderna сказал в интервью Financial Times, что существующие вакцины будут менее эффективны против омикрон-варианта вируса, а для появления в общем доступе приспособленных к нему версий могут потребоваться месяцы. Между тем всего два дня остаётся до заседания группы ОПЕК+, на котором будут обсуждаться уровни добычи на январь. Марка нефти Brent подходит к концу месяца с наибольшими потерями с марта 2020г. Она впервые за текущий год торгуется ниже 200-дневной скользящей средней, так что впереди может ждать дальнейшее ослабление. Таким образом, растёт риск, что ОПЕК+ решит приостановить увеличение добычи или даже временно её уменьшить", - пишут аналитики банка.

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