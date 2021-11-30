Тактические идеи недели на рынке акций - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции NetApp Inc. и Synopsys Inc. на текущей неделе, говорится в аналитическом материале инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Компания NetApp во вторник, 30 ноября, опубликует финансовую отчетность. В условиях высокого спроса на инфраструктурные решения для хранилищ информации выручка эмитента может превзойти прогнозы, а повышение цен на подписку позволит повысить рентабельность, отмечают эксперты.

Компания Synopsys представит свою финансовую отчётность в среду, 1 декабря. Менеджмент эмитента может повысить прогноз на 2022 год на фоне сильных квартальных результатов и перезаключения контрактов с действующими клиентами, это может привести к повышению оценки акций инвесторами, указывают аналитики.

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