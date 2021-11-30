Диапазон 74-76 руб./$1 остается актуальным в краткосрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Диапазон 74-76 руб./$1 остается актуальным в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в понедельник снизился сразу на 1,3% до 74,60 руб./$1. Определенную поддержку рублю оказали сообщения о близости встречи президентов РФ и США, а также вчерашний рост цен на нефть. Впрочем, во вторник курс USD/RUB растет. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. На рынке вновь наблюдается снижение спроса на рисковые активы, что сказывается сегодня и на рубле. Помимо этого, рубль потерял поддержку налогового периода после вчерашней уплаты налога на прибыль. Давление на него во вторник оказывает и сильное снижение нефтяных цен. На этом фоне курс USD/RUB может вновь превысить уровень в 75 руб./$1, в целом для курса диапазон в 74-76 руб./$1 остается актуальным", - отмечают эксперты банка.

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