Рынок акций РФ утром снизился вслед за нефтью на заявлениях глав Федрезерва и Moderna

Москва. 30 ноября. Рынок акций РФ утром во вторник просел на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent упала к $72 за баррель) из-за опасений замедления мировой экономики на фоне введения коронавирусных ограничений и заявлений глав Федрезерва и компании Moderna по поводу нового штамма COVID-19 "омикрон". Индекс Мосбиржи в начале торгов опускался ниже 3830 пунктов, после чего отыграл потери на бумагах "АЛРОСА" и "Газпрома".

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3879,52 пункта (без изменений), индекс РТС - 1633,92 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,5%.

Доллар вырос до 74,77 рубля (+0,17 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,6%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5% и -0,6% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4% и -0,9% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), "Московской Биржи" (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Газпрома" (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, настроения инвесторов во вторник испортились после того, как глава компании Moderna Стефан Бансель предположил, что ранее выпущенные вакцины против COVID-19 вряд ли будут эффективны против нового штамма коронавируса "омикрон". Он добавил, что большое количество мутаций в белковом шипе, который вирус использует для заражения клеток человека, предполагает, что, вероятно, текущие вакцины необходимо будет модифицировать.

Это заявление вызвало очередную волну распродаж на рынке нефти и негативно повлияло на динамику азиатских индексов.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также отмечает, что рынки вновь демонстрируют слабость после заявления главы Moderna о вероятном снижении эффективности вакцин против нового варианта коронавируса.

Нефть Brent торгуется у минимумов с первой половины сентября на фоне опасений в отношении усугубления ситуации в мировой экономике и замедления спроса. Далее на неделе на рынке ожидают еженедельных данных по запасам в США и встречи мониторингового комитета ОПЕК+.

Новый вариант вируса ("омикрон"), похоже, еще будет давать о себе знать, как в конце этого, так и в начале следующего года, тем самым способствуя дальнейшему отступлению рисковых активов от достигнутых пиков. Цены на физическое золото пока остаются немногим ниже $1800 за унцию, но все же показывают стабильность, а при дальнейшем уклонении от риска скорее всего вернутся к восходящей динамике.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, покупателей нефти смутили публичные заявления членов ОПЕК+, которые позволяют предположить, что альянс оставит без реакции события прошлой недели и продолжит придерживаться прежней политики, что означает увеличение добычи на 400 тыс. б/с в январе.

Также пока сохраняется высокий уровень неопределенности, связанный с новым штаммом коронавируса "омикрон" и реакцией властей на него. ВОЗ сообщила, что "омикрон" представляет высокий риск распространения инфекции, в том числе среди уже переболевшего населения. Многие производители вакцин поспешили сделать заявления, что их препараты, вероятно, могут быть оперативно адаптированы под новый штамм и останутся эффективны, но подтверждений пока ни у кого нет. В итоге, риски новых локдаунов остаются на повестке, а конкретики от ОПЕК+ по-прежнему нет. Вероятно, какая-то определенность в планах нефтепроизводителей может появиться только после заседания технического комитета в среду, а финальное решение может быть принято в четверг.

Ряд аналитических агентств на фоне шума в СМИ по поводу "омикрона" постепенно начинают снижать свои прогнозы по нефти на 2022 год. Например, инвестбанк Morgan Stanley (SPB: MS) в понедельник снизил прогноз по Brent на I квартал 2022 года с $95 до $82,5 за баррель. Вероятно, в декабре будет дальнейшее синхронное понижение прогнозов от многих инвестдомов.

Индексы в США накануне выросли на 0,7-1,9% после резкого падения в пятницу из-за панической реакции трейдеров на сообщение о выявлении нового штамма COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала новому штамму название "омикрон", заявив, что он вызывает опасения из-за большого числа мутаций. Президент США Джо Байден пообещал, что Штаты не будут вводить локдауны в связи с появлением "омикрон"-штамма.

Инвесторы ждут более четкой информации относительно того, насколько быстро передается штамм "омикрон" и насколько опасным он является. Основное беспокойство у экономистов вызывает возможность введения новых карантинных ограничений по всему миру, которое может ограничить глобальную мобильность и экономический рост.

Во вторник в Азии индексы вернулись к снижению (японский Nikkei 225 снизился на 1,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,03%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 1,1-1,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,9%) - инвесторы продолжают оценивать риски распространения нового штамма "омикрон".

Появление нового штамма COVID-19 "омикрон" может усугубить проблемы в цепочках поставок, которые способствовали существенному усилению инфляции в США в этом году, считает председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Пауэлл выступит в банковском комитете американского Сената во вторник вместе с министром финансов США Джанет Йеллен.

Объем промпроизводства в Японии в октябре вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем при ожиданиях роста на 1,8%. Относительно октября 2020 года промпроизводство, тем не менее, снизилось на 4,7%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре вырос до 50,1 пункта по сравнению с 49,2 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Показатель вернулся к росту после трех месяцев снижения на фоне кризиса в энергоснабжении страны и роста цен на энергоресурсы. Аналитики в среднем ожидали более скромного повышения показателя - до 49,6 пункта, сообщает Trading Economics.

Тем временем PMI сферы услуг и строительства, рассчитываемый ГСУ, в ноябре опустился до 52,3 пункта против 52,4 пункта в предшествующий месяц.

На нефтяном рынке во вторник цены вновь снижаются после коррекции в начале недели. Давление на рынки оказало заявление гендиректора Moderna Стефана Банселя о том, что существующие вакцины от COVID-19, вероятно, будут менее эффективны против нового штамма "омикрон", чем от предыдущих штаммов. Инвесторы ждут очередного заседания ОПЕК+, где будет обсуждаться необходимость принятия мер в ответ на появление "омикрона". Некоторые эксперты не исключают того, что ОПЕК+ может принять решение о приостановке наращивания добычи.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК во вторник составила $72,01 за баррель (-2% и +1% накануне), январская цена WTI - $68,68 за баррель (-1,8% и +2,6% в понедельник).

Срок действия январских фьючерсов на Brent истекает с завершением торгов во вторник.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-12,7%), акции "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-5,8%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-3,4%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,1%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3%).

Подорожали бумаги "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+13,3%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+10,6% и +19,6% "префы"), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,5%), "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) (+2,3%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,9%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 23,6 млрд рублей (из них 6,04 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,107 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,46 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").