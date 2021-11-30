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30 ноября 2021 года 11:52
"Атон" сохраняет рейтинг бумаг Норникеля на уровне "выше рынка"
"Атон" сохраняет рейтинг бумаг ГМК "Норильский никель" на уровне "выше рынка", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Норникель" на "Дне инвестора-2021" сообщил подробности о принятии дополнительных обязательств в сфере ESG, что нашло отражение в повышении долгосрочных прогнозов по капзатратам, умеренном снижении производственного прогноза на 2022 год и повышении операционных расходов в 2022 году на 10-15%. Тем не менее эффект этих изменений не выглядит пугающим - в чистом итоге негативное влияние этих факторов на FCF должно быть компенсировано повышением оценки по мере того, как ESG-проекты начнут давать результат. Мы сохраняем рейтинг "выше рынка" по "Норникелю", который остается дешевым, торгуясь с мультипликатором EV/EBITDA 5,4x против его собственного среднего 5-летнего значения 6,8x", - указывают аналитики Андрей Лобазов и Мария Федорова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-ADR-АНАЛИТИКА
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