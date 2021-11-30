"Финам" рекомендует покупать SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF с целью $57,50 за штуку, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Американский нефтесервисный сектор восстанавливается от кризиса существенно медленнее, чем нефтегазовая индустрия в целом. Это связано с временной осторожностью американских нефтяников в плане инвестиций, которая, однако, постепенно сходит на нет благодаря высоким ценам на нефть. На этом фоне менеджмент крупнейших нефтесервисных компаний ожидает многолетнего растущего цикла в отрасли. Отметим, что дополнительной привлекательности ETF добавляет недавняя коррекция из-за нового штамма коронавируса, которая, на наш взгляд, была избыточной", - пишет эксперт Сергей Кауфман.

Аналитик полагает, что ключевым фактором роста ETF является перспектива восстановления нефтесервисной индустрии в США. "Локально многие нефтяники в стране снизили свои инвестиции в разведку и добычу и сосредоточились на снижении долга и возврате средств акционерам, что замедлило выход нефтесервиса из кризиса. Однако уже сейчас частные компании увеличивают объем бурения, а прогнозы консенсуса предусматривают постепенный рост капитальных затрат у независимых нефтяников. Об этом же говорят и ожидания EIA, предполагающие, что добыча ЖУВ в Штатах уже в третьем квартале следующего года вернется к предкризисному уровню", - отмечает Кауфман.

Ключевым риском для ETF, по его мнению, является возможность слишком консервативного подхода американских нефтяников к инвестициям в разведку и добычу, который может замедлить восстановление отрасли. Кроме того, долгосрочными рисками являются энергопереход и необходимость снижать объем выбросов. Локально волатильности может добавить новый штамм коронавируса.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services - ETF, нацеленный на инвестиции в акции американского нефтесервисного сектора. Особенностью данного фонда является равенство весов на каждой ребалансировке. Это позволяет повысить уровень диверсификации, а также выигрывать от роста не только крупнейших компаний сектора, но и небольших представителей индустрии.

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