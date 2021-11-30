"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Интер РАО

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" с прогнозной ценой на уровне 5 рублей за штуку на фоне сильных финансовых показателей и высокой эффективности эмитента, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

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