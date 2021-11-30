ПСБ рекомендует покупать бумаги Норникеля с целью 26767 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 26767 рублей за штуку, говорится в обзоре банка.

"Норникель" провёл 29 ноября день стратегии. Компания представила обновлённый план по своим инвестиционным проектам до 2030г, которые подразумевают модернизацию текущих активов для повышения эффективности и безопасности производства, а также для сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду, отмечается в обзоре банка. В период с 2022 по 2030гг на реализацию данных инициатив будет направлено порядка 14 миллиардов долларов.

Кроме этого, менеджмент дал прогноз по рынку металлов. Так, "Норникель" ожидает, что в следующем году рынки никеля и платины будут профицитными, палладия дефицитным, рынок меди будет сбалансированным.

"Мы высоко оцениваем инициативы компании, направленные на расширение производственных мощностей, что позволит "Норникелю" планомерно наращивать добычу металлов. Фокусы внимания смещается в сторону увеличения доли производства высококачественного никеля. Компания планирует стать лидером рынка аккумуляторных батарей в Европе. Также, менеджмент подчеркнул, что они настроены в 2023г отказаться от текущей политики в виде выплаты дивидендов от показателей EBITDA и перейти к выплате исходя из значений свободного денежного потока. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" акции "Норильского никеля" с целевой ценой 26767 рублей", - пишут эксперты ПСБ.

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