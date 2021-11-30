BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций ГК "Сегежа"

Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок акций "Сегежа Групп", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Акции "Сегежа Групп" выглядели "лучше рынка" как во время снижения российских индексов последних недель, так и в рамках отскока в понедельник. Устойчивая динамика лишь подтверждает сильный инвестиционный кейс по бумагам "Сегежи". Акции не выглядят чрезмерно дешевыми, однако повышенные мультипликаторы полностью оправданы перспективами роста бизнеса и реализации объемной инвестиционной программы. Компания может расти заметно быстрее рынка благодаря высокой степени вертикальной интеграции, низкой себестоимости производства. Долгосрочный взгляд на бумаги "Сегежа Групп" положительный. Локальные волны снижения могут быть интересны для увеличения длинных позиций", - отмечает эксперт Василий Карпунин.

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