Идея дня: стоит обратить внимание на акции Rio Tinto или AngloAmerican - "ВТБ Мои Инвестиции"

Квалифицированным инвесторам стоит обратить внимание на акции Rio Tinto или AngloAmerican, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Крупнейший производитель железной руды - Vale снизил прогноз производства на 7% или на 20 млн тонн за 2022г. Vale хочет сохранить рентабельность, сокращая поставки низкосортной руды. Мы считаем, что это негативно повлияет на оценку Vale, но должно быть позитивно для отрасли. Квалифицированные инвесторы могут рассмотреть Rio Tinto PLC или AngloAmerican, предполагая, что китайская экономика и строительство стабилизируются, и в сочетании с сокращением производства Vale предотвратят значительное снижение цен на железную руду. Высокие продажи ювелирных изделий могут повысить цены на алмазы и драгоценные металлы, что является дополнительным фактором роста для AngloAmerican", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

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