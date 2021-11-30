Возможна консолидация цен ОФЗ вблизи текущих уровней во вторник - ПСБ

Возможна консолидация цен гособлигаций вблизи текущих уровней в течение торговой сессии во вторник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Утром вторника оптимизм в отношении рисковых активов снижается, уступая опасениям негативного влияния "омикрона" на деловую активность. Инвесторы приняли во внимание сообщение главы Moderna Inc. о том, что существующие вакцины будут менее эффективны в борьбе с новым штаммом. В то же время ослабление ожиданий повышения ставок ФРС и ЦБР позитивны для рынка облигаций. Во вторник ожидаем сохранения цен ОФЗ вблизи достигнутых уровней (8,3-8,4% для 10-летних бумаг)", - отмечает эксперт в комментарии.

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