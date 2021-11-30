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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,5-75,5 руб./$1 во вторник - "Альфа-Капитал"
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30 ноября 2021 года 10:18

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,5-75,5 руб./$1 во вторник - "Альфа-Капитал"

Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,5-75,5 руб./$1 и на уровне 84,0-85,5 руб./EUR1, отмечается в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля в понедельник, 29 ноября, торговался с укреплением в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 74,60 руб. (-0,20 руб.), курс евро - 84,18 руб. (-0,16 руб.).Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру вторника упала на 1,18% и составила $72,57 за баррель. На открытии торгов во вторник, 29 ноября, российский рубль слабеет в парах с мировыми валютами. Рынок все так же чувствителен к новостям относительно эпидемиологической ситуации. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 74,5-75,5 руб. в паре с долларом и на уровне 84,0-85,5 руб. в паре с европейской валютой", - пишет аналитик Денис Бадьянов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


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