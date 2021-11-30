Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётности компаний и выступление главы ФРС США:

- "Транснефть" отчитается за третий квартал 2021 года;

- Глава ФРС Джером Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен выступят в Сенате;

- В США выйдут индекс потребительского доверия и данные Американского института нефти по товарным запасам углеводородов.

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