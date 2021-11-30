Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи во вторник возобновит снижение

Большинство аналитиков прогнозируют негативное начало торгов на российском фондовом рынке во вторник на сложившемся к утру внешнем фоне.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным понижением в пределах 0,3-1%, в диапазоне 3840-3865 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3830, 3810 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3880, 3900 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он способен стабилизироваться около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения".

"Велес Капитал" (Елена Кожухлва): "В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в минус вслед за возвращением продаж на зарубежных площадках и падением цен на нефть. Новый вариант вируса, похоже, еще будет давать о себе знать как в конце этого, так и в начале следующего года, тем самым способствуя дальнейшему отступлению рисковых активов от достигнутых пиков. Цены на физическое золото пока остаются немногим ниже 1800 долл./унц., но все же показывают стабильность, а при дальнейшем уклонении от риска скорее всего вернутся к восходящей динамике".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Ухудшение внешней конъюнктуры и преобладание продавцов в нефти будет оказывать давление на российский фондовый рынок. Ожидаем, что индекс Мосбиржи во вторник будет тяготеть к уровню 3800 пунктов".

"Открытие-Инвестиции" (Андрей Кочетков): " Индекс Мосбиржи в понедельник поднимался до отметки 3928,52 пункта, однако закрепиться на дневном графике выше 3900 пунктов пока не удалось. Поэтому нельзя сбрасывать со счетов дальнейшее снижение с повторным тестированием поддержки 3800-3820 пунктов, а также ноябрьского минимума. Объёмы пока также не подтверждают уверенный разворот рынка, хотя и являются довольно большими. Тем не менее стоит немного выждать, дабы уменьшить вероятность слабого входа в позиции".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок сегодня откроется снижением на 1,75%".