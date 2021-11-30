Вероятно ослабление рубля до 75,5 руб./$1 на торгах во вторник - ПСБ

Вероятно ослабление курса рубля к доллару до уровня 75,5 руб./$1 на торгах во вторник, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Утро вторника вновь формирует негативную картину для национальной валюты: цены на нефть марки Brent возобновили снижение и несут заметные потери, как и фьючерсы на американские индексы. Мы опасаемся развития коррекционных настроений на мировых рынках, что способно привести к новой волне спада спроса на активы развивающихся стран. Ожидаем возвращения пары доллар/рубль к отметке 75,5 руб./$1. Менее вероятным сценарием видится удержание доллара под отметкой 75 руб./$1, для это необходима заметное улучшение конъюнктуры мировых рынков", - пишет эксперт ПСБ.

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