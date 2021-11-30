Старт торгов индекса Мосбиржи во вторник пройдет в минусе - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник, скорее всего, на отрицательной территории, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным понижением в пределах 0,3-1%, в диапазоне 3840-3865 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3830, 3810 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3880, 3900 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он способен стабилизироваться около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения", - прогнозирует старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, указывает эксперт инвесткомпании. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать публикация ноябрьского значения индекса потребительского доверия в США от CB (18:00 МСК).

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