Рынок акций РФ может начать торги вторника снижением на 1% - "Открытие Инвестиции"

Российский рынок акций может начать торговую сессию во вторник со снижения на 1%, сообщается в комментарии ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперта "Открытие Research" Андрея Кочеткова.

"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть вновь дешевеет, как и металлы. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, однако в Китае ситуация более позитивная на фоне роста деловой активности в промышленности. Индекс доллара снижается почти на 0,3%. Однако основные потери доллара в паре с иеной, что говорит о снижении "аппетитов" к риску. Валюты риска также под давлением. Российский рынок рискует открыть день снижением в пределах 1%, - пишет эксперт. - Индекс Мосбиржи в понедельник поднимался до отметки 3928,52 пункта, однако закрепиться на дневном графике выше 3900 пунктов пока не удалось. Поэтому нельзя сбрасывать со счетов дальнейшее снижение с повторным тестированием поддержки 3800-3820 пунктов, а также ноябрьского минимума. Объёмы пока также не подтверждают уверенный разворот рынка, хотя и являются довольно большими. Тем не менее стоит немного выждать, дабы уменьшить вероятность слабого входа в позиции".

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