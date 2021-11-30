Существуют риски снижения цены нефти в диапазон $65-70/барр. в ближайшее время - ПСБ

Существуют риски снижения котировок нефти марки Brent в диапазон $65-70 за баррель в ближайшее время, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Январский фьючерс на нефть марки Brent перед экспирацией пытается опуститься под отметку $72 за баррель и уровень 200-дневной средней. Отметим, что февральский фьючерс на Brent, который со среды станет ключевым бенчмарком, торгуется примерно на 20 центов ниже. В условиях повышенной нервозности, сохраняющейся на мировых рынках, и отсутствия поддерживающих отраслевых новостей цены на нефть марки Brent выглядят весьма уязвимо. Видим риск отката котировок в более низкий ценовой диапазон - $65-70 за баррель", - отмечает эксперт банка в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.