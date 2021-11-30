Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 30 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли в понедельник после резкого падения в пятницу из-за панической реакции трейдеров на сообщение о выявлении нового штамма COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала новому штамму название "омикрон", заявив, что он вызывает опасения из-за большого числа мутаций. Президент США Джо Байден пообещал, что Штаты не будут вводить локдауны в связи с появлением "омикрон"-штамма. Инвесторы ждут более четкой информации относительно того, насколько быстро передается штамм "омикрон" и насколько опасным он является. Основное беспокойство у экономистов вызывает возможность введения новых карантинных ограничений по всему миру, которое может ограничить глобальную мобильность и экономический рост.

Вместе с тем фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, демонстрировавшие на открытие смешанную динамику, перешли к снижению в ходе торгов во вторник. Инвесторы продолжают оценивать риски распространения нового штамма COVID-19, получившего название "омикрон". Некоторые аналитики полагают, что серьезного экономического спада, как в прошлом году, удастся избежать, поскольку в этот раз больше людей вакцинированы от COVID-19. Но в то же время новый штамм может привести к тому, что возвращение на допандемийные уровни экономической активности будет отложено, особенно в таких секторах, как туризм и услуги.

Гонконгский Hang Seng к 9:05 МСК опустился на 1,9%, шанхайский Shanghai Composite к этому времени потерял 0,66%. Японский Nikkei упал по итогам торгов на 1,56%. Южнокорейский Kospi к 8:50 МСК снизился на 1,7%. И лишь австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть возобновили падение после локальной коррекции накануне на опасениях негативного влияния нового штамма COVID-19 "омикрон" на спрос на энергоресурсы. Кроме того, в центре внимания трейдеров на этой неделе очередное заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться необходимость принятия мер в ответ на появление "омикрона". Некоторые эксперты не исключают того, что ОПЕК+ может принять решение о приостановке наращивания добычи.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $71,2 за баррель, что на 3,05% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1% - до $73,44 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $68,23 за баррель, что на 2,46% ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на 2,6% и составила $69,95 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 5,9 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 26,603 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 20,873 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное повышение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 ноября вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,32 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (27-29 ноября) 0,12%, поднявшись до 724,65 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-03" (+0,47%), "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,46%) и "ЕвроХим-001P-03" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Европлан-001P-02" (-0,55%), "ТМК БО-07" (-0,5%) и "Россельхозбанк-20" (-0,42%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Аэрофьюэлз" разместило 50% выпуска 3-летних облигаций серии 002Р-01 номинальным объемом 1 млрд рублей по ставке в размере 9,9% годовых на сумму 500 млн рублей. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок прошел 28 сентября. Выпуск размещался в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Это уже вторая программа облигаций эмитента. Первую программу объемом до 1,5 млрд рублей "Мосбиржа" зарегистрировала в декабре 2020 года. В рамках нее в марте года компания разместила дебютный выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 30 ноября с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 001P-23 с офертой через 4,25 года объемом от 5 млрд рублей. Ориентир по ставке купона - премия 180-200 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 4,25 лет. Техразмещение запланировано на 3 декабря.

ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" (КВС) установило ставку 4-го купона облигаций 01-й серии объемом 1,15 млрд рублей на уровне 9,5% годовых. Компания разместила выпуск с погашением в 2033 году в декабре 2018 года.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 35-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 13,75% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ООО "Ситиматик-Югра" (бывшее ООО "Ресурсосбережение ХМАО") 15 декабря проведет собрание владельцев облигаций 1-й серии. Лица, имеющие право участвовать в собрании, должны быть определены до 3 декабря. На повестку дня будет вынесен вопрос о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске ценных бумаг 1-й серии, связанных с отказом от представителя владельцев облигаций. Выпуск объемом 1,1 млрд рублей был размещен в декабре 2018 года по открытой подписке на срок 12,5 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых. Размещение займа проводилось в целях реализации концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.