Инвесторы продолжают оценивать риски распространения нового штамма COVID-19

Американские фондовые индексы выросли в понедельник. Фондовые рынки стран АТР меняются без единой динамики в ходе торгов во вторник. Цены на нефть растут во вторник.

Американские фондовые индексы выросли в понедельник после резкого падения в пятницу из-за панической реакции трейдеров на сообщение о выявлении нового штамма COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала новому штамму название "омикрон", заявив, что он вызывает опасения из-за большого числа мутаций. Президент США Джо Байден пообещал, что Штаты не будут вводить локдауны в связи с появлением "омикрон"-штамма.

"В пятницу мы наблюдали панические продажи на фондовых рынках", - отмечает аналитик Swissquote Bank Айпек Озкардеская.

"У трейдеров было время несколько расслабиться и выдохнуть", - приводит ее слова Dow Jones.

Она также отметила, что падение фондового рынка США в пятницу, вероятно, усугубила более низкая, чем обычно, активность, поскольку в четверг отмечался День благодарения.

Инвесторы ждут более четкой информации относительно того, насколько быстро передается штамм "омикрон" и насколько опасным он является. Основное беспокойство у экономистов вызывает возможность введения новых карантинных ограничений по всему миру, которое может ограничить глобальную мобильность и экономический рост.

"Пандемия и новые штаммы COVID-19 несут в себе основные риски для рынков, и, вероятно, продолжат создавать повышенную волатильность в ближайшие годы, - отмечает со-инвестиционный директор Truist Advisory Services Кейт Лернер. - В данный момент сложно сказать, насколько продолжительным и серьезным будет влияние выявленного штамма на рынки".

Акции Moderna Inc. (SPB: MRNA), подорожали на 11,8% по итогам торгов в понедельник, стоимость бумаг Pfizer Inc. (SPB: PFE) опустилась на 3%.

Котировки акций авиакомпаний и круизных операторов, обвалившиеся 26 ноября, выросли.

Акции нефтекомпаний подорожали вслед за подъемом цен на нефть, обвалившихся в пятницу. Цена бумаг Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. увеличилась на 0,6%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,3%.

Акции Twitter (SPB: TWTR) Inc. подешевели в понедельник на 2,7%. Компания сообщила об отставке Джека Дорси с поста гендиректора компании. Новым главой Twitter стал Параг Агравал, занимавший до этого должность технического директора.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник поднялся на 236,6 пункта (0,68%) и составил 35135,94 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 60,65 пункта (1,32%) - до 4655,27 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 291,18 пункта (1,88%) и составил 15782,83 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются без единой динамики в ходе торгов во вторник. Инвесторы продолжают оценивать риски распространения нового штамма COVID-19, получившего название "омикрон".

Некоторые аналитики полагают, что серьезного экономического спада, как в прошлом году, удастся избежать, поскольку в этот раз больше людей вакцинированы от COVID-19. Но в то же время новый штамм может привести к тому, что возвращение на допандемийные уровни экономической активности будет отложено, особенно в таких секторах, как туризм и услуги.

"Настроение трейдеров на азиатских рынках подкрепляется позитивным завершением торгов на Уолл-стрит, но замедление темпов вакцинации и ограниченные возможности систем здравоохранения в регионе, а также неопределенность относительно выявленного штамма, кажется, могут повысить риски в то время, когда промышленность региона начала возобновление работы", - отметил аналитик IG Иеп Жан Ронг.

Темпы вакцинации различаются в странах АТР: в Японии, например, они достигают 77%, во Вьетнаме - 50%, в Индонезии - 35%.

Гонконгский Hang Seng к 8:40 МСК опустился на 1,9%, в то время как шанхайский Shanghai Composite к этому времени поднялся на 0,2%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре вырос до 50,1 пункта по сравнению с 49,2 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Показатель вернулся к росту после трех месяцев снижения на фоне кризиса в энергоснабжении страны и роста цен на энергоресурсы. Аналитики в среднем ожидали более скромного повышения показателя - до 49,6 пункта, сообщает Trading Economics.

PMI сферы услуг и строительства, рассчитываемый ГСУ, в ноябре опустился до 52,3 пункта против 52,4 пункта в предшествующий месяц.

Среди лидеров роста на гонконгской бирже во вторник акции производителя электроники Xiaomi Corp. (+0,7%) и автопроизводителя BYD Co. Ltd. (+1,1%).

Тем временем бумаги интернет-компаний Meituan и Alibaba Group снижаются на 4,4% и 3,4% соответственно и выходят в лидеры падения.

Японский Nikkei к 8:45 МСК снизился на 0,9%.

Безработица в Японии в октябре опустилась до 2,7% по сравнению с 2,8% в сентябре, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи. Это минимальный уровень с марта текущего года.

Аналитики ожидали сохранения показателя на сентябрьском уровне, сообщает Trading Economics.

Объем промышленного производства в Японии в октябре вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют предварительные данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Показатель увеличился впервые за четыре месяца на фоне возобновления работы промышленных предприятий, что способствовало частичному решению проблем с поставками для автомобилестроительного и других экспортоориентированных секторов, отметило ведомство.

При этом аналитики предполагали более сильный рост - на 1,8%.

Относительно октября 2020 года промпроизводство, тем не менее, снизилось на 4,7%.

На японской бирже снижаются акции автопроизводителей Nissan Motor Co. (-3,6%), Mitsubishi Motors Corp. (-3,4%) и Mazda Motor Corp. (-2,7%). В минусе торгуются также бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. Ltd. (-3,7%).

Южнокорейский Kospi к 8:50 МСК снизился на 1,7%.

Капитализация автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. уменьшается на 1%, Kia Corp. - на 0,8%. Акции производителя электроники и микросхем Samsung Electronics Co. падают на 1,2%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 0,9%

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,2%.

Бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group подорожали на 2,1%, в то время как акции ее конкурентов Fortescue Metals Group и Rio Tinto упали на 3,4% и 2% соответственно.

Цены на нефть растут, продолжая восстанавливаться после обвала рынка в пятницу на сообщении о выявлении нового штамма COVID-19 "омикрон".

В центре внимания трейдеров на этой неделе очередное заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться необходимость принятия мер в ответ на появление "омикрона". Некоторые эксперты не исключают того, что ОПЕК+ может принять решение о приостановке наращивания добычи.

"Сейчас, возможно, слишком рано делать выводы о том, куда двинется дальше нефтяной рынок, поскольку нам необходимо знать больше о новом штамме", - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре.

"Если ОПЕК+ примет решение сделать паузу в увеличении добычи, это станет причиной для укрепления нефтяного рынка", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $73,74 за баррель, что на $0,3 (0,41%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,72 (1%) - до $73,44 за баррель. Срок действия январских фьючерсов на Brent истекает с завершением торгов во вторник.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,17 за баррель, что на $0,22 (0,31%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $1,8 (2,6%) и составила $69,95 за баррель.

"Если ситуация с омикроном не ухудшится, мы увидим восстановление цены WTI до отметки в $74 за баррель", - говорит главный аналитик Swissquote Айпек Озкардеская.

"Однако, если новости станут хуже, стоимость WTI может опуститься ниже $70 за баррель. При этом потенциал для снижения цены ограничен, поскольку ухудшение новостей вокруг "омикрона" также будет способствовать ожиданиям ограничения поставок нефти странами ОПЕК", - цитирует эксперта Market Watch.