Дивдоходность акций ЛУКОЙЛа за 2021г может составить 13,3% - "КИТ Финанс Брокер"

Дивидендная доходность акций "ЛУКОЙЛа" по итогам 2021 года может составить 13,3%, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер".

"Выручка "ЛУКОЙЛа" в третьем квартале 2021 года увеличилась на 77,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 2588,8 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла на 281,7% - до 192,5 млрд руб. FCF вырос почти в 2 раза - до 227,7 млрд руб. за счёт сокращения капитальных затрат и роста операционного потока. Таким образом, исходя из дивидендной политики, скорректированный свободный денежный поток на обязательства по аренде, уплаченные проценты и расходы на выкуп акций составил 213,8 млрд руб. В результате Лукойл за III квартал заработал на дивиденды 327,6 руб. на акцию. По нашим оценкам, дивиденд за II полугодие 2021 года может составить около 530 руб. Учитывая уже рекомендованные дивиденды за I полугодие в размере 340 руб., годовая дивидендная доходность составит 13,3%. Мы рекомендуем покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевым ориентиром 8000 рублей", - отмечают аналитики инвесткомпании.

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