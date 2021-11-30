"Финам" рекомендует покупать акции HCA Healthcare с прогнозной ценой $294,6 за штуку на конец 2022 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Один из крупнейших в Соединенных Штатах частных операторов больниц HCA Healthcare год за годом улучшает свои финансовые результаты и обеспечивает бесперебойное функционирование сотен медицинских учреждений, жизненно необходимых американцам в непростых реалиях пандемии коронавируса. Вложения в больничный сегмент, обреченный на рост в нынешних условиях, представляются актуальными на долгосрочную перспективу, и HCA Healthcare - лучший кандидат для таких вложений", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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