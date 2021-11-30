Вероятно позитивное начало торгов индекса Мосбиржи во вторник - BCS Express

Вероятно позитивное начало торгов по индексу Мосбиржи во вторник на сложившемся к утру внешнем фоне, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Уровни около 3760-3780 пунктов по индексу Мосбиржи остаются ближайшей сильной зоной технической поддержки. Спуск в эту область при прочих равных можно рассматривать в качестве повода для наращивания позиций. Ближайший потенциал для отскока - это область 3970-4035 пунктов", - указывает аналитик инвесткомпании.

Также Карпунин обращает внимание, что в целом среднесрочный фундаментальный взгляд на российские акции положительный, если удастся избежать негативного варианта развития событий в связи с новыми штаммами. При этом геополитические риски, по его мнению, могут отойти на второй план. "Возможно, даже удастся отыграть часть геополитического дисконта, который был заложен в цены в ноябре. В этом плане ожидаемые до конца года переговоры президентов США и России - позитивный фактор", - отмечает эксперт.

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