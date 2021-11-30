30 ноября 2021 года 08:45
Рубль во вторник утром слегка укрепляется к доллару и евро на фоне внешнего позитива
Москва. 30 ноября. Доллар США и евро незначительно слабеют на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с мировых рынков.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,41 - 74,75 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,48 руб./$1 (-12 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом не изменился и составил 84,1875 руб./EUR1, однако в течение последующих нескольких минут валюта начала слабеть к рублю на 12-14 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) по итогам первой минуты торгов уменьшилась на 6,6 коп. к уровню закрытия 29 ноября, до 78,85 рубля.
Доллар при этом оказался на 50,18 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 29,45 коп. ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно растет к доллару и евро на старте торгов 30 ноября на фоне позитивных сигналов с мировых рынков, в том числе нефтяных площадок. Инвесторы по-прежнему внимательно следят за ситуацией вокруг нового штамма коронавируса "омикрон", однако начали действовать в отношении рисковых активов более уверенно.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $73,87 за баррель, что на 0,59% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $70,64 за баррель, что на 0,99% выше цены на закрытие рынка 29 ноября.
Основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,74%, китайский CSI300 теряет 0,25%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,17%.
Американские фондовые индексы в понедельник завершили торги в плюсе, отыграв часть потерь после резкого падения в пятницу из-за панической реакции трейдеров на "омикрон".
Основное беспокойство у инвесторов вызывает возможность введения новых карантинных ограничений по всему миру, которое может ограничить глобальную мобильность и экономический рост.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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30 ноября 2021 года 18:03
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции GoodRx Holdings Inc. с целью $47 за штуку". Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,5%, стоп-приказ: $35,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"GoodRx помогла потребителям сэкономить $35 млрд начиная с 2011 года. Ее... читать дальше
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30 ноября 2021 года 17:44
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Schrodinger Inc. с целью $47 за штуку". Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: $34,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"В III квартале компания получила выручку в $29,9 млн (+16% г/г), но и убыток в... читать дальше
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30 ноября 2021 года 17:22
Котировки акций Visa Inc. могут вырасти до $240 за штуку в среднесрочной перспекиве, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".
"Акции Visa с начала осени подверглись значительной коррекции, и по текущим мультипликаторам компания торгуется более дешево в сравнении с отраслевыми... читать дальше
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30 ноября 2021 года 17:01
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Аэрофлота" с прогнозной ценой на уровне 88 рублей за штуку, сообщается в комментарии.
"Группа "Аэрофлот" представила финансовую отчетность по МСФО за третий квартал и 9 месяцев 2021 года. Сильный спрос на внутренние... читать дальше
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30 ноября 2021 года 16:41
Аналитики Sber CIB обновили топ-список иностранных акций, имеющих листинг на Московской бирже, исключив из него бумаги Lam Research и добавив Fiserv Inc. и Salesforce.com Inc., сообщается в комментарии инвестбанка.
"С учётом роста котировок акций компании Lam Research на 19% за месяц мы решили... читать дальше
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30 ноября 2021 года 16:20
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для привилегированных акций "Транснефти" с прогнозной ценой 192058 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 35% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.
"На наш взгляд, отчётность "Транснефти" за третий... читать дальше
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30 ноября 2021 года 16:00
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель", сообщается в обзоре.
"Норникель" провел в понедельник "День инвестора". Его итоги представляются нам по большому счету нейтральными с точки зрения влияния на... читать дальше
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30 ноября 2021 года 15:39
Техническая картина указывает на вероятность дальнейшего снижения котировок акций Twitter в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаила Денисламова.
"Компания Twitter в понедельник объявила о том, что Джек Дорси, один из ее... читать дальше
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30 ноября 2021 года 15:30
Москва. 30 ноября. Доллар развернулся вниз и слегка понижается, евро продолжает укрепляться на "Московской бирже" во вторник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и в условиях опережающего снижения в паре с евро. читать дальше
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30 ноября 2021 года 15:19
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Татнефти", сообщается в обзоре.
"Мы считаем результаты "Татнефти" за третий квартал 2021 года по МСФО нейтральными, поскольку рынок уже узнал размер промежуточных дивидендов за 3К21, которые были рассчитаны на базе на чистой... читать дальше
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30 ноября 2021 года 14:59
Ближайшей целью снижения индекса S&P 500 может быть уровень 4550п, по достижении которого можно будет рассматривать возможность отскока, говорится в комментарии BCS Express.
"Котировки американского индекса S&P 500 в понедельник показали попытку восстановления после пятничных распродаж. Однако... читать дальше
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30 ноября 2021 года 14:38
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с прогнозной ценой 400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: 307 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Эксперты отмечают, что за 9... читать дальше
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30 ноября 2021 года 14:16
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Meta Platforms с целевой ценой $381 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $321, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Meta Platforms - компания, которая... читать дальше
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30 ноября 2021 года 13:53
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома", сообщается в обзоре.
"Представленная отчетность за 3К21 должна оказать поддержку котировкам акций "Газпрома" в краткосрочной перспективе. Вклад 3К21 в дивиденды за год составит 11,9 руб. на акцию,... читать дальше
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30 ноября 2021 года 13:31
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4592-4710 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".
"S&P 500 еще не достиг поддержки на уровне 50-дневной скользящей средней, демонстрируя коррекционное движение в рамках... читать дальше
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