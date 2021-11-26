Рынок акций РФ на неделе ускорил падение вслед за миром, индексы откатились к летним уровням
По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 18 по 24 ноября составил $210 млн против притока $10 млн ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $150 млн по сравнению с притоком $50 млн неделей ранее. В целом, фонды, ориентированные на Россию, отчитались о самых высоких оттоках капитала с момента паники из-за COVID-19 в середине марта 2020 года.
В период с 22 по 26 ноября индекс Мосбиржи упал на 5,1% и составил 3810,98 пункта, индекс РТС потерял 7,8% и достиг 1589,38 пункта на фоне роста доллара до 75,53 руб./$1 (+2,09 рубля) и подешевевшей январской нефти Brent до $74,51 за баррель (-5,3%) после локального взлета на неделе выше $82 за баррель.
Неделя на рынке акций РФ началась с ускорения падения под давлением массовых распродаж из-за геополитической напряженности вокруг России и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индексы показали рекордное падение с апреля 2020 года, упав к уровням конца августа 2021 года: индекс РТС упал на 5,6% (ниже 1630 пунктов), индекс МосБиржи потерял 3,6% (к 3870 пунктам). Основные blue chips упали в пределах 6,4% во главе с бумагами "Яндекса" (-8,3%).
Западные СМИ сообщили со ссылкой на данные разведки США о "возможном вторжении РФ на Украину" в начале 2022 года. Также неясной для всего рынка стала ситуация с долгами "Роснано" и временной приостановкой торгов ее облигациями 19 ноября на Мосбирже из-за проведенной компанией встречи с кредиторами и крупными держателями облигаций, где обсуждались "возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов". Кроме того, очередная волна COVID-19 начала захлестывать Европу, США и Азию.
Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85% годовых по итогам девятнадцатого месяца подряд. В Австрии с 22 ноября был объявлен общенациональный локдаун. Германия заявила о возможности введения аналогичных мер из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью в стране и в соседней Австрии. Нефть Brent поднялась к $79,7 за баррель.
Во вторник рынок акций РФ отыграл часть потерь начала недели благодаря ослаблению геополитических рисков, а также улучшению внешней сырьевой конъюнктуры (Brent подскочила выше $81 за баррель) на новостях об умеренных объемах продаж Штатами нефти из госрезервов, индекс МосБиржи превысил 3960 пунктов во главе с бумагами "Русала" (+6%), хотя в начале торгов индекс падал ниже 3780 пунктов.
Совет директоров "Норникеля" (+3%) рекомендовал выплатить 1523,17 рубля на акцию в виде дивидендов за 9 месяцев, отсечка реестра 14 января.
Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру нынешнего главы Федрезерва Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту, а член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард выдвинута на должность его заместителя (срок службы Пауэлла на посту главы ФРС истекает в феврале 2022 года).
Также Байден сообщил о решении продать 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны, этот шаг был скоординирован с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией. Нефть выросла на ожиданиях, что суммарно высвобождаемых объемов будет недостаточно для компенсации растущего спроса, с учетом того, что остальные экспортеры пока не спешат продавать свои резервы.
В среду коррекционный рост рынка акций РФ сменился консолидацией при смешанной динамике "фишек" на фоне волатильных колебаний нефти (Brent отошла от дневного пика $83 за баррель) и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи просел к 3950 пунктам после утреннего роста выше 4020 пунктов, индекс РТС просел к 1660 пунктам).
TCS Group (-2%) в III квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 31% - до 16,5 млрд руб., что оказалось лучше прогноза (15,6 млрд руб.). TCS Group также сообщила, что не планирует возобновлять выплату дивидендов в первые кварталы 2022 года, поскольку продолжает изучать возможности для органического и неорганического развития бизнеса.
Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" (+1,3%) по МСФО в III квартале выросла в 3,8 раза г/г, до 192,5 млрд руб., что совпало с ожиданиями. За 9 месяцев чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" составила 539,7 млрд руб. по сравнению с убытком в 14,3 млрд руб. годом ранее.
В США число новых заявок на пособие по безработице в США неделей ранее составило 199 тыс., тогда как эксперты ожидали 260 тыс. (статистика в пользу дальнейшего сокращения мер стимулирования ФРС). Оценка роста ВВП США в III квартале была улучшена до 2,1% с 2%, хотя ожидался пересмотр до 2,2%. Расходы населения США в октябре выросли на 1,3% (ожидался подъем на 1%), а доходы выросли на 0,5% (ожидался подъем на 0,2%).
В четверг рынок акций РФ также провел торги в консолидации вместе с нефтью (Brent стабилизировалась вблизи $82 за баррель) после неудачных утренних попыток роста, активность торговли сократилась в отсутствие драйверов и игроков из США, где праздновался День благодарения. Индекс МосБиржи остался вблизи 3950 пунктов после утреннего скачка выше 3990 пунктов, индекс РТС превысил 1665 пунктов. Лидерами роста выступили расписки TCS Group (+5,3%), аутсайдерами - акции "ЛУКОЙЛа" (-2,3%).
Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" (+1,9%) по МСФО в III квартале выросла на 66,2% в годовом выражении, до 25,5 млрд руб., что превысило прогнозы. Компания повысила прогноз по EBITDA по итогам 2021 года до 160 млрд руб. с ранее предполагаемых 155 млрд руб.
Нефтяной рынок ожидает ответных шагов ОПЕК+ после решения США и ряда других стран о продаже нефти из стратегических резервов. Лидеры альянса ОПЕК+ - Саудовская Аравия и Россия - рассматривают возможность приостановки наращивания добычи нефти после решения США, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
X5 Retail Group (+0,2%) приняла решение выплатить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2021 года в размере 73,65 рубля на GDR (закрытие реестра 17 декабря).
В пятницу рынок акций РФ продолжил падение вслед за внешними фондовыми площадками, обвалившейся нефтью (Brent упала ниже $75 за баррель) и металлами из-за опасений сокращения спроса на сырье в условиях роста заболеваемости COVID-19 в Европе и обнаружения нового штамма коронавируса в Африке. Индексы РТС и МосБиржи откатились ниже 1600 и к 3810 пунктам соответственно, упав к уровням июля-августа, при этом лидировали в откате акции финансовых компаний и нефтяников на фоне ослабления рубля (доллар подскочил к 75,5 руб./$1).
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приступили к сбору информации о штамме коронавируса COVID-19, который начал распространяться в ЮАР и некоторых других странах. По оценкам ВОЗ, на определение масштаба угрозы штамма и эффективности вакцин против него уйдет несколько дней.
В период с 22 по 26 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели бумаги "Россети Северо-Запад" (-11%), "Ренессанс страхование" (-10%), "префы" "Мечела" (-9%); лучше рынка оказались акции "Акрона" (+6%), инвестхолдинга SFI (+4%), Cian (+4%).
Динамика рынка акций РФ на следующей неделе будет определяться колебаниями нефти, влияние на которую окажут итоги встречи стран из альянса ОПЕК+ по поводу размера квот с начала года. Также влияние на расстановку сил игроков окажут корпоративные квартальные отчеты ("Аэрофлот", "Газпром", "Система"), итоги ребалансировки индекса MSCI. Инвесторы могут продолжить фиксировать прибыльные позиции на фоне сокращения программ стимулирования в США. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3700-3900 пунктов, для индекса РТС - 1500-1700 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".