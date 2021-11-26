Рынок акций РФ на неделе ускорил падение вслед за миром, индексы откатились к летним уровням

Рынок акций РФ на неделе ускорил снижение вслед за откатом мировых площадок и нефти из-за опасений за спрос в условиях продажи сырья США из стратегических резервов, а также из-за роста заболеваемости COVID-19 в Европе и обнаружения нового штамма коронавируса в Африке. Индексы РТС и Мосбиржи откатились к уровням июля-августа под давлением распродаж со стороны нерезидентов, напуганных геополитической напряженностью вокруг России, спровоцированной безосновательной истерией западных СМИ.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 18 по 24 ноября составил $210 млн против притока $10 млн ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $150 млн по сравнению с притоком $50 млн неделей ранее. В целом, фонды, ориентированные на Россию, отчитались о самых высоких оттоках капитала с момента паники из-за COVID-19 в середине марта 2020 года.

В период с 22 по 26 ноября индекс Мосбиржи упал на 5,1% и составил 3810,98 пункта, индекс РТС потерял 7,8% и достиг 1589,38 пункта на фоне роста доллара до 75,53 руб./$1 (+2,09 рубля) и подешевевшей январской нефти Brent до $74,51 за баррель (-5,3%) после локального взлета на неделе выше $82 за баррель.

Неделя на рынке акций РФ началась с ускорения падения под давлением массовых распродаж из-за геополитической напряженности вокруг России и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индексы показали рекордное падение с апреля 2020 года, упав к уровням конца августа 2021 года: индекс РТС упал на 5,6% (ниже 1630 пунктов), индекс МосБиржи потерял 3,6% (к 3870 пунктам). Основные blue chips упали в пределах 6,4% во главе с бумагами "Яндекса" (-8,3%).

Западные СМИ сообщили со ссылкой на данные разведки США о "возможном вторжении РФ на Украину" в начале 2022 года. Также неясной для всего рынка стала ситуация с долгами "Роснано" и временной приостановкой торгов ее облигациями 19 ноября на Мосбирже из-за проведенной компанией встречи с кредиторами и крупными держателями облигаций, где обсуждались "возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов". Кроме того, очередная волна COVID-19 начала захлестывать Европу, США и Азию.

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85% годовых по итогам девятнадцатого месяца подряд. В Австрии с 22 ноября был объявлен общенациональный локдаун. Германия заявила о возможности введения аналогичных мер из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью в стране и в соседней Австрии. Нефть Brent поднялась к $79,7 за баррель.

Во вторник рынок акций РФ отыграл часть потерь начала недели благодаря ослаблению геополитических рисков, а также улучшению внешней сырьевой конъюнктуры (Brent подскочила выше $81 за баррель) на новостях об умеренных объемах продаж Штатами нефти из госрезервов, индекс МосБиржи превысил 3960 пунктов во главе с бумагами "Русала" (+6%), хотя в начале торгов индекс падал ниже 3780 пунктов.

Совет директоров "Норникеля" (+3%) рекомендовал выплатить 1523,17 рубля на акцию в виде дивидендов за 9 месяцев, отсечка реестра 14 января.

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру нынешнего главы Федрезерва Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту, а член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард выдвинута на должность его заместителя (срок службы Пауэлла на посту главы ФРС истекает в феврале 2022 года).

Также Байден сообщил о решении продать 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны, этот шаг был скоординирован с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией. Нефть выросла на ожиданиях, что суммарно высвобождаемых объемов будет недостаточно для компенсации растущего спроса, с учетом того, что остальные экспортеры пока не спешат продавать свои резервы.

В среду коррекционный рост рынка акций РФ сменился консолидацией при смешанной динамике "фишек" на фоне волатильных колебаний нефти (Brent отошла от дневного пика $83 за баррель) и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи просел к 3950 пунктам после утреннего роста выше 4020 пунктов, индекс РТС просел к 1660 пунктам).

TCS Group (-2%) в III квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 31% - до 16,5 млрд руб., что оказалось лучше прогноза (15,6 млрд руб.). TCS Group также сообщила, что не планирует возобновлять выплату дивидендов в первые кварталы 2022 года, поскольку продолжает изучать возможности для органического и неорганического развития бизнеса.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" (+1,3%) по МСФО в III квартале выросла в 3,8 раза г/г, до 192,5 млрд руб., что совпало с ожиданиями. За 9 месяцев чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" составила 539,7 млрд руб. по сравнению с убытком в 14,3 млрд руб. годом ранее.

В США число новых заявок на пособие по безработице в США неделей ранее составило 199 тыс., тогда как эксперты ожидали 260 тыс. (статистика в пользу дальнейшего сокращения мер стимулирования ФРС). Оценка роста ВВП США в III квартале была улучшена до 2,1% с 2%, хотя ожидался пересмотр до 2,2%. Расходы населения США в октябре выросли на 1,3% (ожидался подъем на 1%), а доходы выросли на 0,5% (ожидался подъем на 0,2%).

В четверг рынок акций РФ также провел торги в консолидации вместе с нефтью (Brent стабилизировалась вблизи $82 за баррель) после неудачных утренних попыток роста, активность торговли сократилась в отсутствие драйверов и игроков из США, где праздновался День благодарения. Индекс МосБиржи остался вблизи 3950 пунктов после утреннего скачка выше 3990 пунктов, индекс РТС превысил 1665 пунктов. Лидерами роста выступили расписки TCS Group (+5,3%), аутсайдерами - акции "ЛУКОЙЛа" (-2,3%).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" (+1,9%) по МСФО в III квартале выросла на 66,2% в годовом выражении, до 25,5 млрд руб., что превысило прогнозы. Компания повысила прогноз по EBITDA по итогам 2021 года до 160 млрд руб. с ранее предполагаемых 155 млрд руб.

Нефтяной рынок ожидает ответных шагов ОПЕК+ после решения США и ряда других стран о продаже нефти из стратегических резервов. Лидеры альянса ОПЕК+ - Саудовская Аравия и Россия - рассматривают возможность приостановки наращивания добычи нефти после решения США, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

X5 Retail Group (+0,2%) приняла решение выплатить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2021 года в размере 73,65 рубля на GDR (закрытие реестра 17 декабря).

В пятницу рынок акций РФ продолжил падение вслед за внешними фондовыми площадками, обвалившейся нефтью (Brent упала ниже $75 за баррель) и металлами из-за опасений сокращения спроса на сырье в условиях роста заболеваемости COVID-19 в Европе и обнаружения нового штамма коронавируса в Африке. Индексы РТС и МосБиржи откатились ниже 1600 и к 3810 пунктам соответственно, упав к уровням июля-августа, при этом лидировали в откате акции финансовых компаний и нефтяников на фоне ослабления рубля (доллар подскочил к 75,5 руб./$1).

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приступили к сбору информации о штамме коронавируса COVID-19, который начал распространяться в ЮАР и некоторых других странах. По оценкам ВОЗ, на определение масштаба угрозы штамма и эффективности вакцин против него уйдет несколько дней.

В период с 22 по 26 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели бумаги "Россети Северо-Запад" (-11%), "Ренессанс страхование" (-10%), "префы" "Мечела" (-9%); лучше рынка оказались акции "Акрона" (+6%), инвестхолдинга SFI (+4%), Cian (+4%).

Динамика рынка акций РФ на следующей неделе будет определяться колебаниями нефти, влияние на которую окажут итоги встречи стран из альянса ОПЕК+ по поводу размера квот с начала года. Также влияние на расстановку сил игроков окажут корпоративные квартальные отчеты ("Аэрофлот", "Газпром", "Система"), итоги ребалансировки индекса MSCI. Инвесторы могут продолжить фиксировать прибыльные позиции на фоне сокращения программ стимулирования в США. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3700-3900 пунктов, для индекса РТС - 1500-1700 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".