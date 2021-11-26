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26 ноября 2021 года 19:25

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю обвалом к уровням лета из-за нового штамма COVID-19

Москва. 26 ноября. Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю обвалом к уровням лета на фоне общемирового падения фондовых площадок и рухнувшей нефти (Brent упала к $74,5 за баррель) из-за опасений замедления восстановления экономики в условиях роста заболеваемости COVID-19 в Европе и обнаружения нового штамма коронавируса в Африке.

По итогам торгов индекс Мосбиржи упал до 3810,98 пункта (-3,5%) - минимума с начала августа, индекс РТС - до 1589,38 пункта (-4,6%) - уровень конца июля; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 6,1%.

Доллар вырос до 75,53 рубля (+0,85 рубля), утром курс поднимался выше 75,9 руб./$1.

За неделю индексы МосБиржи и РТС упали на 5,1-7,8%, доллар подорожал на 2,09 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-6,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-5,5%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-5,5%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-4,7% и -0,6% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-4,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-4,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-4,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-4,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-4,1% и -4% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-4%), "Московской Биржи" (-3,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%).

"Россети" (MOEX: RSTI) (-4,2% и -1,2% "префы") увеличили прибыль по МСФО за III квартал до 33,5 млрд руб. после 27,26 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности компании.

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) International (+1,4%).

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что главной негативной новостью для рынков в конце текущей недели стали сообщения о выявлении нового штамма коронавируса на юге Африки. Само по себе событие не является чем-то необычным, но весь риск состоит в том, что существующие вакцины могут оказаться бесполезны для защиты от данного варианта COVID-19. Естественно, что в этом случае мировая экономика становится крайне уязвимой и все достижения массовой вакцинации сходят на нет. Первой на возникшую угрозу отреагировала падением нефть, реакция рынков акций также была негативной.

Для золота новый штамм оказался полезным, послужив поводом для роста котировок драгметалла. Вполне логично, что напоминания о возможности приостановки полетов в различные страны негативно влияет как на перспективы нефтяных компаний, так и на авиаперевозчиков.

"ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-3,8%) сообщила о снижении прибыли по МСФО в III квартале до 18,2 млрд рублей с 21,0 млрд рублей годом ранее. Прибыль за девять месяцев сократилась на 6,44% (до 54,731 млрд рублей) при росте выручки с 176,162 млрд рублей до 185,699 млрд рублей.

Индекс МосБиржи вновь опустился в зону поддержки 3800-3820 пунктов. Если тема нового штамма не будет развиваться по худшему сценарию, то можно было бы говорить о достижении разворотной точки. Однако риски слишком высоки, и значение индекса может оказаться даже ниже недавнего минимума уже на следующей неделе.

Наиболее интересным на валютном рынке является укрепление евро против доллара США. Подобная динамика оправдана лишь в случае роста надежд на отмену "ястребиных" планов ФРС. При условии резистентности нового штамма к существующим вакцинам американская экономика может вновь потребовать дополнительных стимулов, считает аналитик.

ОПЕК+ может заморозить дальнейшее восстановление добычи. Даже до появления рисков нового штамма эксперты ОПЕК+ указывали на то, что в декабре избыточное предложение на рынке может достигнуть 400 тыс. б/с в условиях реализации стратегических резервов ключевых импортеров нефти. В январе избыток возрастет до 2,3 млн б/с. Таким образом, на ближайшем совещании альянса ОПЕК+ может быть принято решение о заморозки добычи на текущем уровне до прояснения ситуации с влиянием нового штамма на перспективы нефтяного спроса. Если для американской экономики высокие цены на нефть - это неудобство, то для экспортеров это жизненная необходимость. Более того, высокие цены на нефть развитые страны могут относительно безболезненно терпеть, но низкие цены лишают экспортеров возможности импортировать товары из развитых стран.

Впрочем, есть и положительный момент в данном потоке новостей. "Черная пятница" в США может оказаться одной из самых активных для потребителей, которые будут тратить значительные суммы на фоне высоких инфляционных ожиданий.

Ближайшие дни должны будут прояснить особенности нового штамма. Если его резистентность против вакцин не подтвердится, то инвесторы могут вздохнуть с облегчением. Если же существующие вакцины окажутся неэффективными, то рождественское ралли рискует превратиться в рождественский карантин, считает Кочетков.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, новый штамм коронавируса из Африки напугал рынки, индекс РТС приблизился к 4-месячному минимуму, установленному во вторник, а индекс МосБиржи оказался выше аналогичного уровня благодаря ослаблению рубля.

Массированные распродажи на рынках вызвала информация о новом штамме коронавируса. Ученые считают, что он имеет значительные отличия, из-за чего существующие вакцины могут быть менее эффективными в создании иммунитета против этой разновидности COVID-19. Доллар на мировом рынке также слабеет, отражая опасения замедления экономики США из-за возможного усиления пандемии, которое способен спровоцировать новый штамм.

Ближайшая поддержка у индекса МосБиржи находится на локальном минимуме 3820 пунктов, у индекса РТС - на 4-месячном минимуме 1585 пунктов. Дальнейшее ухудшение внешнего фона может привести к пробою этих уровней и ускорению снижения с ближайшими целями на полугодовых минимумах: 3680 пунктов по индексу МосБиржи и 1523 пункта по индексу РТС, считает Бабин.

По словам главного экономиста ИК "Русс-инвест" Александра Арутюняна, индекс МосБиржи вновь протестировал диапазон 3815-3835 пунктов (как и во вторник, 23 ноября) в качестве очередной коррекционной цели и пока закрепляется ниже линии годового тренда у 200-дневной скользящей средней (район 3815 пунктов). Если пробьет и ее, то следующий целевой диапазон - 3640-3690 пунктов.

Однако в целом откат пока в большей степени походит на коррекцию (-10% от максимума), чем на разворот рынка - все-таки индекс еще в августе вышел за верхний предел долгосрочного растущего (с 2014 года) торгового канала и сейчас просто в него возвращается. Инвесторам необходимо внимательно следить за динамикой двух ключевых факторов, определяющих движение российского рынка акций в силу долгосрочной прямой корреляции - нефтяных цен (падают) и индекса S&P 500 (если он также резко упадет, то рынку акций РФ придется несладко), считает эксперт.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на следующей неделе на мировых фондовых рынках сохранятся повышенные риски развития нисходящего движения, которые неожиданно усилились в пятницу в связи с появлением новостей об очередном более опасном штамме коронавируса. Приход зимнего периода в Северное полушарие уже привел к усугублению эпидемиологической ситуации в Европе, а теперь биржи столкнутся с новым фактором неопределенности. Если инфляция при этом продолжит ускоряться (на следующей неделе ожидается выход предварительных данных о росте потребительской инфляции Германии и еврозоны в ноябре), центральные банки окажутся в еще более затруднительном положении в отношении сворачивания стимулирующих мер.

Ситуация в целом негативна для рисковых активов и позитивна для золота, которое при положении выше поддержки $1800 за унцию может стремиться к предыдущим пикам (в район $1880), а далее проверить на прочность сопротивление $1900. В подобных условиях более актуальными могут стать вложения в "золотые" ETF из-за возможной слабости акций золотодобытчиков ввиду общих панических настроений на фондовых рынках.

Индекс Мосбиржи на следующей неделе при сохранении пессимистичных настроений может скорректироваться в район 3650 пунктов, а индекс РТС - в район 1550 пунктов (нижние полосы Боллинджера недельных графиков), у которых инвесторы при прочих равных могут пытаться осуществлять покупки. По рублю при закреплении выше 75,50 руб./$1 можно говорить о рисках пробоя 77 руб./$1, а по евро - движения к 88,50 руб./EUR1 при стабилизации выше 85 руб./EUR1.

ОПЕК+ 2 декабря проведет очередное заседание, на котором возможна корректировка текущих планов по наращиванию нефтедобычи (на 400 тыс. б/с) в связи с реализацией стратегических запасов США и других стран. Если организация снизит темпы наращивания производства, нефтяные цены получат краткосрочную поддержку. В целом при закреплении сорта Brent ниже $77 теперь можно говорить о рисках движения цен как минимум в район $71 за баррель, считает Кожухова.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,5%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 2,7%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 3,3-4,4%) и США (индексы теряют 1,7-2,4%) на фоне новостей о росте заболеваемости COVID-19 в Европе.

Правительство США посоветовало американцам избегать поездок в Германию и Данию. Марокко приостановило авиасообщение с Францией. Великобритания приостановила поездки своих граждан в шесть стран Африки, Израиль готовится ввести аналогичный запрет из-за нового варианта COVID-19.

На нефтяном рынке цены также упали на фоне опасений избытка предложения, после того как ряд стран высвободили нефть из резервов, а также тревог по поводу ослабления спроса из-за обнаружения нового варианта коронавируса.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК упала до $74,51 за баррель (-9,4%).

Ранее сообщалось, что Индия согласилась высвободить 5 млн баррелей нефти из стратегических запасов. Кроме того, президент США Джо Байден на неделе объявил о намерении страны продать 50 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва (SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Совокупный объем нефти, который планируют реализовать эти страны, составит не менее 71 млн баррелей, что соответствует примерно 74% среднедневного потребления во всем мире в 2021 году, отмечают эксперты ING.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-12,6%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-12,3%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-11,5%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-10,1%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-8,8%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-8%).

Подорожали "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+12,5%), бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+7,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,4% и +1,9% "префы"), расписки "О'Кей" (MOEX: OKEY) (+1,9%), ПАО "СПБ Биржа" (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 144,74 млрд рублей (из них 30,33 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 25,91 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 12,9 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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