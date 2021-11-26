"Финам" рекомендует держать акции Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF с целью $195

"Финам" рекомендует держать акции Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) с целевой ценой $195 за штуку, что предполагает потенциал роста 13% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Среднесрочные перспективы для рынка палладия омрачаются нарушениями в глобальных цепочках поставок и дефицитом чипов, в результате чего автопроизводители были вынуждены снизить объемы выпуска автомобилей и скорректировать производственные планы на следующий год. Однако на горизонте более одного года потенциал роста цены этого драгметалла сохраняется, что связано с ожиданием восстановления автомобильной промышленности в 2022-2023гг и ужесточением регулирования выбросов СО2. Таким образом, возможные просадки цены инвесторы могут использовать для формирования долгосрочных позиций по палладию", - пишут аналитики инвесткомпании.

Цена акций PALL отражает динамику спотовой цены на палладий за вычетом расходов фонда, отмечают эксперты. Данный инструмент может быть интересен инвесторам, которые ищут простую и удобную альтернативу покупке физического драгметалла.

"Среднесрочные перспективы для рынка палладия выглядят достаточно слабо из-за глобального сбоя производственно-логистических цепочек и образовавшегося дефицита чипа и других комплектующих, в результате чего спрос на металл со стороны автопромышленности сократился, - полагают стратеги "Финама". - Дополнительным риском для цены палладия является смещение рыночных ожиданий в пользу более ранней нормализации денежно-кредитной политики со стороны ФРС".

На взгляд аналитиков инвесткомпании, долгосрочные перспективы для рынка палладия весьма благоприятны, что связано с ожиданиями восстановления автомобильной промышленности в 2022-2023гг. по мере устранения дефицита чипов, что обеспечит дополнительный спрос на палладий в объеме 840 тыс. унций. Кроме того, замещение палладия платиной будет частично нивелироваться замещением более дорогого родия.

Еще одним драйвером роста цены на палладий, по мнению экспертов, может стать дальнейшее ужесточение экологических требований к выбросам СО2. Ожидается, что на долгосрочном горизонте переход на более жесткие стандарты приведет к трехкратному увеличению использования металлов платиновой группы в производстве автомобилей.

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