Цены евробондов РФ упали по итогам недели, отыгрывая возросшие геополитические риски и внешнемировую нестабильность

Москва. 26 ноября. Котировки российских еврооблигаций заметно упали по итогам недели, отыгрывая как возросшие геополитические риски вокруг России, так и ухудшение мировой конъюнктуры из-за новой волны антиковидных ограничений, вводимых во многих странах мира, в частности, в Европе. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка выросли в цене за пять дней на фоне возросшего спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы, что в итоге привело к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых.

Тенденция к снижению цен отечественных евробондов сформировалась в первый же торговый день недели вслед за негативной динамикой американских казначейских обязательств и нефти, а также вследствие вновь вышедших на первый план геополитических рисков. Косвенное негативное влияние на рынок оказала также ситуация с долговыми проблемами госкорпорации "Роснано".

На настроении глобальных инвесторов сказалась новость о введении десятидневного локдауна в Австрии, который может быть впоследствии продлен еще на 10 дней. В начале недели Австрия стала первой европейской страной, которая ввела ограничения на передвижения людей, не сделавших прививку от COVID-19. В республике зафиксирован самый низкий уровень вакцинации в регионе - 65%. Кроме того, в Германии был побит рекорд по количеству заболевших в день - более 65 тыс. человек. Министр здравоохранения страны Йенс Шпан не исключил возможности введения общенационального локдауна. По словам Шпана, в настоящее время ситуация стала еще серьезней, чем была неделю назад.

Негативная динамика котировок российских еврооблигаций во вторник сохранилась, чему способствовало как общемировое снижение "аппетита" к риску у глобальных инвесторов, что давило на все облигации развивающихся стран, так и возросшие геополитические риски вокруг России. При этом выросли процентные ставки как суверенных бумаг России, так и корпоративных облигаций, особенно заметной была активность продавцов в секторе квазисуверенных бумаг, в частности, сильнее всех упали в цене евробонды ГТЛК и ВЭБа, что стало реакцией рынка на долговую историю с госкорпорацией "Роснано". Хотя эта ситуация относится к внутренним долговым бумагам, сам факт возможных проблем у эмитентов квазисуверенных облигаций был негативно воспринят участниками рынка, которые стали переоценивать их рискованность.

В середине недели котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали уже смешанную динамику на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. Процентные ставки десятилетних US Treasuries выросли еще на 2 базисных пункта, до 1,68% годовых, что является максимальным уровнем с октября.

В свою очередь мировые долговые рынки оценивали новость о выдвижении президентом США Джо Байденом кандидатуры нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту, пытаясь понять, какими будут последствия такого решения для денежно-кредитной политики. Многие эксперты полагают, что, выдвигая Пауэлла на второй срок, Байден дает ему мандат на ужесточение денежно-кредитной политики с целью сдерживания инфляции: быстрое сворачивание программы выкупа активов с прицелом на последующее повышение базовой процентной ставки. На этом фоне выросли доходности казначейских облигаций США.

После малоактивных торгов 25 ноября из-за праздничного дня в США (День благодарения) и плавного снижения цен в последний день недели динамика российских еврооблигаций была смешанной на фоне общемирового падения интереса участников рынка к рисковым активам, с одной стороны, и повышения стоимости US Treasuries в условиях возросшего спроса на "защитные" активы, с другой стороны. Доходность десятилетнего выпуска американских гособлигаций снизилась за день на 10 базисных пунктов - до 1,54% годовых.

Глобальные инвесторы были напуганы новостями о выявлении в ЮАР нового штамма коронавирусной инфекции COVID-19, а также новыми антиковидными ограничениями, вновь введенными во многих странах Европы. В результате 26 ноября заметно упали практически все мировые фондовые рынки, в том числе российские индексы, а также под давлением оказались мировые цены на нефть.

В Словакии на две недели ввели "локдаун" из-за COVID-19. За последние два дня в стране выявляли более 10 тыс. новых случаев заражения за сутки. В ФРГ за сутки было выявлено 76 тыс. 414 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым высоким суточным показателем за время пандемии COVID-19, сообщил институт Роберта Коха. Всего в Германии зафиксировано свыше 5,65 млн заболевших, число летальных исходов превысило 100 тыс. Правительство США посоветовало американцам избегать поездок в Германию и Данию. Марокко приостановило авиасообщение с Францией. Великобритания приостановила поездки своих граждан в шесть стран Африки, Израиль готовится ввести аналогичный запрет из-за нового варианта COVID-19.

Тем временем специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) собирают информацию о штамме коронавируса COVID-19, который начал распространяться в ЮАР и некоторых других странах, завила технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове. По словам Ван Керкхове, "несколько дней уйдет на то, чтобы определить, какое влияние может оказать штамм, а также - насколько эффективны против него вакцины". "За этим штаммом нужно будет следить, он - причина для беспокойства", - добавила она.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году упали в цене за пять дней на 1,72%, до 133,01% от номинала (их доходность выросла на 12,5 базисного пункта - до 3,66% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 1,66%, до 128,04% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился за неделю на 15,5 пункта и составил 217,5 базисного пункта). Евробонды РФ с погашением в 2047 году снизились в цене на 1,6% - до 124,74% от номинала (доходность выросла на 10,5 базисного пункта, до 3,74% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в стоимости 1,36%, подешевев до 108,28% от номинала (доходность выросла на 27 базисных пунктов и 26 ноября составила 2,64% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 1,1%, до 109,92% от номинала (их доходность выросла на 26 базисных пунктов, до 2,41% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,64% - до 106,17% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 36 пунктов и составил 108 базисных пунктов). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась по итогам недели на 0,68%, составив 114,28% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 27,5 пункта - до 124,5 базисного пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут приостановить падение и продемонстрировать небольшой отскок в рамках коррекции на фоне как прогнозируемой стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, так и снижения геополитической напряженности вокруг России, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, стабилизации ситуации в секторе отечественных евробондов будет способствовать, прежде всего, постепенное снижение накала геополитического давления на Россию. Вместе тем активному росту цен будут мешать сохраняющиеся ожидания планомерного сворачивания стимулирующих программ и ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, в том числе Федрезервом США.