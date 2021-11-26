Заметное укрепление рубля на следующей неделе маловероятно - ПСБ

Заметное укрепление рубля на следующей неделе маловероятно, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

По мнению эксперта, в начале следующей недели доллар может незначительно сбросить перегретость ввиду стабилизации "панических" настроений на финансовых рынках.

"Заметное укрепление рубля на следующей неделе смотрится маловероятным (ввиду возможного продолжения коррекции на нефтяном рынке, а также продолжения выхода иностранных инвесторов из отечественных активов). Пристальное внимание на следующей неделе будет приковано к статистике по США и развитию ситуации вокруг нового штамма COVID-19. Инфляционные опасения растут, способствуя перетоку капиталов в активы развитых стран. Отметим и важность развития ситуации на рынке нефти, который выглядит весьма уязвимым. По итогам недели ориентируемся на выход пары доллар-рубль в диапазон 76-77 руб./$1. В рамках недели возможна определенная поддержка рублю из-за складывающейся технической картины, однако она скорее будет носить локальный характер", - прогнозирует эксперт банка.

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