Потенциал роста котировок желруды предстоящей зимой ограничен - Sber CIB

Вероятное снижение спроса на железную руду в Китае будет сдерживать повышение ее котировок предстоящей зимой, полагает аналитик Sber CIB Анна Пильгунова.

"Мы считаем, что небольшой потенциал роста цен на железную руду все еще сохраняется благодаря господдержке и сезонному усилению строительной активности в конце года в Китае. Однако в преддверии Олимпийских игр потребление сырья для черной металлургии, вероятно, снизится, так как с 1 января по 15 марта 2022 года выпуск стали должен сократиться не менее чем на 30% относительно уровней 2021 года. И хотя этот фактор уже был учтен в котировках железной руды во время их недавнего падения, снижение спроса будет сдерживать повышение цен в зимний сезон", - отмечает эксперт инвестбанка.

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