Рубль днем активно падает к доллару и евро на фоне обвалившейся нефти и бегства инвесторов от риска

Москва. 26 ноября. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль активно падает к бивалютной корзине на фоне обвалившейся нефти и бегства инвесторов от риска на большинстве мировых рынках.

Курс доллара США составил 75,54 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 85,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар вплотную приближался к отметке 76 руб./$1 впервые с конца апреля. Евро стоил 85,19 руб./EUR1, подорожав на 1,45 рубля. При этом евро торговался выше 85 руб./EUR1 впервые с 29 сентября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,13 рубля - до 79,88 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 98,69 копейки, до 75,5873 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,2733 рубля, до 84,9526 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах, отыгрывая обвальное падение нефти и бегство инвесторов из рисковых активов из-за ситуации с распространением COVID-19 в Европе и новостей о появлении нового более опасного штамма коронавируса в Южной Африке.

В пятницу министр здравоохранения Южноафриканской республики (ЮАР) Джо Фаала сообщила журналистам о быстром распространении в некоторых регионах страны нового варианта инфекции, получившего обозначение B.1.1.529. Он был обнаружен также в соседней Ботсване, добавила Фаала. Позднее случаи заболевания новым штаммом были выявлены у двух туристов, вернувшихся из африканских стран в Гонконг и Израиль.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приступили к сбору информации о штамме коронавируса COVID-19, который начал распространяться в ЮАР и некоторых других странах, заявила технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове.

По ее словам, "несколько дней уйдет на то, чтобы определить, какое влияние может оказать штамм, а также насколько эффективны против него вакцины". "За этим штаммом нужно будет следить, он - причина для беспокойства", - добавила Ван Керкхове.

Между тем, в Словакии на две недели ввели "локдаун" из-за COVID-19. За последние два дня в стране выявляли более 10 тыс. новых случаев заражения за сутки.

В ФРГ за минувшие сутки выявлено 76 тыс. 414 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым высоким суточным показателем за время пандемии COVID-19, сообщил германский институт Роберта Коха. Всего в Германии зафиксировано свыше 5,65 млн заболевших, число летальных исходов превысило 100 тыс.

Правительство США посоветовало американцам избегать поездок в Германию и Данию. Марокко приостановило авиасообщение с Францией. Великобритания приостановила поездки своих граждан в шесть стран Африки, Израиль готовится ввести аналогичный запрет из-за нового варианта COVID-19.

Цены на нефть ускорили падение в ходе торгов в пятницу, опустившись до минимальных отметок почти за четыре недели, на фоне решения ряда стран продавать сырье из резервов, а также тревог по поводу ослабления спроса из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу составляет $76,32 за баррель, что на 5,68% ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,32 за баррель, что на 6,47% ниже итогового значения предыдущей сессии.

ОПЕК ожидает, что избыток предложения на нефтяных рынках в декабре будет составлять 400 тыс. баррелей в сутки, и прогнозирует его увеличение до 2,3 млн баррелей в сутки в январе и 3,7 млн баррелей в сутки в феврале в том случае, если страны-потребители продолжат продавать нефть из резервов.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден объявил о намерении страны продать 50 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва (SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Совокупный объем нефти, который планируют реализовать эти страны, составит не менее 71 млн баррелей, что соответствует примерно 74% среднедневного потребления во всем мире в 2021 году, отмечают эксперты ING.

"Рубль резко обвалился в начале торговой сессии пятницы, отпустив доллар к апрельским максимумам за пределами уровня 75 руб./$1. В настоящий момент все указывает как минимум на сохранение давления на российскую валюту. (. . .) Виной тому - новый штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, Гонконге и Ботсване, который, по предварительным оценкам, распространяется еще быстрее "дельты". Такое развитие событий грозит новыми локдаунами и закономерно давит на высокодоходные активы, к коим относится и рубль. В освоении новых минимумов рублю помогает и падающая нефть, которая ускорила обвал при открытии торгов в Европе. На рынке "черного золота" присутствует не только беспокойство по поводу нового вида вируса, который, как сообщают эксперты, сопровождается множеством мутаций. Есть и важные отраслевые события, которые подталкивают трейдеров к продажам фьючерсов. В частности, страны ОПЕК выразили беспокойство по поводу продажи стратегических резервов странами-потребителями, которая может вызвать внушительный перевес в сторону предложения в начале следующего года", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Давление на рисковые активы оказывает ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация, а именно - распространение нового штамма вируса. Перспективы дальнейшего ужесточения вирусных ограничений особенно негативно влияют на нефть, что, в свою очередь, оказывает давление на рубль. Курс пары "доллар-рубль" заканчивает неделю на повышенных уровнях, и ему будет трудно показать существенное снижение без ослабления как геополитических, так и эпидемиологических опасений", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,8% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 3 б.п. - до 8,08% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 9 б.п. - до 8,77% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 7 б.п. - до 8,89% годовых.