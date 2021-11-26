Рынок акций РФ может продолжить снижение в ближайшие дни - "Открытие Инвестиции"

Российский рынок акций может продолжить снижение в ближайшие торговые дни на росте экономической неопределённости, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям. эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Главной новостью для рынков в конце текущей недели стали сообщения о выявлении нового штамма коронавируса на юге Африке. Само по себе событие не является чем-то необычным, но весь риск состоит в том, что существующие вакцины могут оказаться бесполезны для защиты от данного варианта COVID-19. Естественно, что в этом случае мировая экономика становится крайне уязвимой, - отмечает Кочетков в комментарии. - Индекс Мосбиржи в первой половине торгов пятницы опускался до 3821,05 пункта и вновь достиг зоны поддержки 3800-3820 пунктов. Если тема нового штамма коронавируса не будет развиваться по худшему сценарию, то можно было бы говорить о достижении разворотной точки. Однако риски слишком высоки, и значение индекса может оказаться даже ниже недавнего минимума уже на следующей неделе".

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