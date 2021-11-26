"Финам" снизил прогнозную цену акций ММК до 79,61 руб

"Финам" понизил прогнозную цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) до 79,61 рубля за штуку на горизонте до конца 2022 года, что предполагает потенциал роста 26,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация для этих бумаг - "покупать".

"Рост налоговой нагрузки, снижение продаж в третьем квартале и то, что акции "ММК" не были включены в индекс MSCI Russia при пересмотре в ноябре, стали поводом для пересмотра нашей оценки. Рынок учел этот негатив в снижении цены акций, оставив потенциал для их роста. Эмитент остается одним из эффективных производителей металлопродукции, генерирует сильный свободный денежный поток и имеет самую низкую в отрасли долговую нагрузку. Высокая дивидендная доходность акций "ММК" и перспектива их включения в состав MSCI Russia в марте 2022 года остаются ключевыми факторами роста капитализации компании", - отмечает эксперт инвесткомпании Алексей Калачев.

"Магнитогорский металлургический комбинат" - один из крупнейших мировых производителей стали, входит в тройку лидеров среди предприятий черной металлургии России с долей около 17% выпуска стали в стране.

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