Вероятно скорое возобновление роста рынка акций РФ - "Открытие Инвестиции"

Вероятно скорое возобновление роста российского фондового рынка, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Российский рынок не выглядит недооцененным относительно индекса развивающихся рынков MSCI. Если взять во внимание динамику за 10 лет прогнозного показателя P/E (форвардный индикатор "цена/прибыль"), то премия MSCI EM к индексу Мосбиржи в среднем за десятилетие составляла порядка 2х. Текущее соотношение 2,06х соответствует долгосрочному среднему. И в то же время рынок продолжает позитивно оценивать перспективы российских акций на горизонте ближайших 12 месяцев. Показатель Target price, отражающий средние ожидания рынка о том, где индекс Мосбиржи будет торговаться через год, продолжает увеличиваться несмотря на фактическую коррекцию индекса с середины октября. В среднем за последние 10 лет премия ожиданий к самому индексу составляет 1,25х. Сейчас премия выросла почти до 1,3х", - отмечает Шульгин.

Ситуация, по мнению эксперта, указывает на то, что рынок не верит в реальность боевых действий между РФ и Украиной и, как следствие, не верит в новые драконовские санкции против России. При этом рынок конструктивно смотрит на перспективы сырьевых активов. Соответственно, в рамках текущих фундаментальных реалий индекс Мосбиржи на уровне своей недавно протестированной 200-дневной скользящей средней линии или ниже нее выглядит недооцененным.

"Декабрь, как указывает ретроспективный анализ, является нейтральным для российского фондового рынка месяцем, - указывает Шульгин. - За последние 10 лет рублевый индекс 6 раз рос в последнем месяце года и 4 раза снижался. В среднем за десятилетие индекс укреплялся в декабре на 0,6%, а в январе - на 4,6%. За последние 10 лет индекс Мосбиржи дешевел в январе только 2 раза, но текущий год немного подпортил эту статистику. Даже если оценить динамику на 15 летнем горизонте - январь является сильным для российских акций месяцем. Но здесь уже позитивно смотрится и декабрь. Мы склоняемся к тому, что возобновление "бычьего" тренда на российском рынке совсем не за горами".

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