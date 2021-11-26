Дивиденды РусГидро могут составить 0,08324 руб. на акцию - "Фридом Финанс"

Дивиденды "РусГидро" могут составить 0,08324 руб. на акцию, полагает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Учитывая благоприятную ситуацию на рынках, ожидаем восстановления чистой рентабельности компании в третьем квартале приблизительно до средних значений 2018-2021гг - 18% - и, как следствие, сохраняем прогноз чистой прибыли эмитента по итогам 2021г на уровне 73 млрд руб. Общерыночный консенсус, ориентируясь на консервативные оценки рентабельности группы, сформированные в третьем квартале, предполагает, что дивидендные выплаты "РусГидро" составят 0,0,66 руб. на бумагу. Однако, опираясь на прогнозы менеджмента по росту выручки на 20%, мы полагаем, что группе удастся улучшить показатели рентабельности. С учетом этого фактора, а также принимая во внимание распоряжение правительства РФ по выплатам акционерам на уровне 50% скорректированной чистой прибыли, мы прогнозируем дивиденд в размере 0,08324 руб. на бумагу", - отмечает Осин.

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