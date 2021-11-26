"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $232

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $232 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $203, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики считают, что быстрорастущие темпы вакцинации населения и прогресс в восстановлении воздушного сообщения поддержат спрос на новые самолеты. По их мнению, Boeing имеет отличный потенциал по восстановлению в связи с перспективой открытия границ и налаживанию логистических цепочек по всему миру. Об этом также свидетельствует активный рост спроса на грузовые самолеты и новые заказы на них у Boeing.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках бокового тренда и сейчас оттолкнулась от ключевого уровня поддержки. Открывать позицию рекомендуем при текущих уровнях с целью $232. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $203 риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,87", - указывают эксперты "Финама".

The Boeing Company - американская корпорация. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники.

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